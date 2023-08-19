В Киеве произошли взрывы и пожар

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожаре в городской промзоне.
«Пожар в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги», - сообщил Виталий Кличко в своем телеграм-канале.Виталий Кличко проинформировал, что ЧП случилось на участке, находящемся на балансе области. На месте работают оперативные службы. Информации о пострадавших пока не поступало.
«Житомирская область, один из объектов инфраструктуры области. Возник пожар, который был локализован», - заявил Бунечко, не уточнив, о каком именно объекте идёт речь.Читайте также:
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