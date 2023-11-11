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Киевский эксперт Олег Стариков заявил, что ВС России ведут серьезное наступление под Купянском. Об этом Стариков сообщил в интервью YouTube-каналу «Да, это так».
Ранее сообщалось, что неудачи украинских войск на фронте сломили президента Украины Владимира Зеленского. Контрнаступление ВСУ, которое зашло в тупик, повлияло на открытое напряжение между политическим и военным руководством. Уточняется, что украинский президент впервые публично подверг критике главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного.
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Екатерина Коршунова