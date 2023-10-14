В Киеве раскрыли, что случилось с бойцами ВСУ после атаки

Фото: iStock/zabelin
Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что безрезультатное контрнаступление ВСУ привело к деморализации украинских солдат. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
Соскин отметил, что в результате контрнаступления украинских войск, за 4 месяца солдаты ВСУ не смогли добиться никаких серьезных достижений. Он дополнил, что потери среди людей и техники колоссальные.
Соскин подчеркнул, что среди солдат все больше нарастает недовольство, военнослужащие начинают деморализоваться.
Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский обеспокоен активной подготовкой президента России Владимира Путина к продолжению специальной операции зимой. РФ прорабатывает стратегию по ведению военных действий в условиях зимы.
Читайте также:
СМИ: планы Путина по Украине вызывали панику у Зеленского
В оккупированном ВСУ Запорожье царит атмосфера террора, заявил Рогов
Полковник Макгрегор: Зеленский на переговорах с Россией может отдать два города
Соскин подчеркнул, что среди солдат все больше нарастает недовольство, военнослужащие начинают деморализоваться.
Читайте также:
СМИ: планы Путина по Украине вызывали панику у Зеленского
В оккупированном ВСУ Запорожье царит атмосфера террора, заявил Рогов
Полковник Макгрегор: Зеленский на переговорах с Россией может отдать два города
Екатерина Коршунова