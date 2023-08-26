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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ оказались не способны противостоять наступлению ВС РФ на передовой. Об этом Соскин сообщил в своем блоге на YouTube.
Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Киев может потерять контроль над Купянском из-за неспособности украинских боевиков сдерживать российское наступление. Риттер отметил, что украинские войска несут огромные потери среди личного состава, а новые поставки от НАТО уже не смогут изменить ситуацию на поле боевых действий.
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Екатерина Коршунова