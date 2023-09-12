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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на передовой участились случаи дезертирства бойцов украинской армии, которых отправляли туда против их воли. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
Соскин подчеркнул, что при контрнаступлении ВСУ понесли серьезные потери. По этой причине им не хватает живой силы, а мужчины отказываются идти добровольцами на фронт.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина с начала своего контрнаступления потеряла 71 тысячу военнослужащих, а результатов так и не добилась. При этом уничтожены 543 вражеских танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.
Также бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что сейчас у ВС РФ на руках выигрышная комбинация в украинском конфликте. Экс-советник отметил, что украинские власти из-за своего сильного отчаяния пытаются заставить власти Польши и другие страны НАТО выдать украинских граждан призывного возраста.
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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина с начала своего контрнаступления потеряла 71 тысячу военнослужащих, а результатов так и не добилась. При этом уничтожены 543 вражеских танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.
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Екатерина Коршунова