В Киеве раскрыли, зачем им нужны ракеты ATACMS

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Киев будет использовать ракеты ATACMS только для ударов по территориям, которые считает своими, при этом для ударов по России они применяться не будут. Такое заявление сделал секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC.
«Нам бы очень хотелось их получить. Мы не будем применять их на территории России, у нас есть договоренности об этом с нашими партнерами», - заявил Данилов.
Он подчеркнул, что ракеты ATACMS будут использоваться для защиты тех территорий, которая Украина считает своими. Напомним, Киев по-прежнему считает Крым и Донбасс своими территориями.
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Элина Позднякова