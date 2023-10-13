В Киеве рассказали о потерях ВСУ под Авдеевкой

Несмотря на осеннюю распутицу, на нескольких направлениях фронта активизировались бои. Российские военные пытаются перерезать трассу снабжения войск противника, ВСУ предпринимают попытки закрепиться у железнодорожной ветки в районе Андреевки. О том, где развернулись самые активные столкновения, и на каких направлениях идут в атаку ВС РФ, расскажет Редакция «Радио 1».