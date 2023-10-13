В Киеве рассказали о потерях ВСУ под Авдеевкой

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Украинские бойцы несут серьезные потери под Авдеевкой из-за наступления Вооруженных сил РФ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Российские войска идут на захват Авдеевки, страшные сражения там идут, огромные Украина несет потери», - прокомментировал ситуацию Соскин.
Авдеевка - один из главных опорных пунктов ВСУ на Донецком направлении. Сейчас там находятся около 11 тысяч украинских солдат. 11 октября Россия начала масштабное наступление на Авдеевку.
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