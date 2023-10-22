В Киеве рассказали о судьбе расходов США на оборонные нужды Украины

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Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что представленный администрацией Белого дома бюджетный запрос в конгресс о предоставлении 46,1 миллиарда долларов на оборонные расходы Украины предусматривает, что 30,6 миллиарда долларов из них направят на программы Минобороны США. Об этом Макарова написала в соцсетях.
Ранее сообщалось, что министерство обороны Германии обеспокоено проектом бюджета на следующий год из-за того, что в нем не хватает более 5 миллиардов евро на военную помощь Украине.
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Екатерина Коршунова