В Киеве сообщили об отключении Starlink над Крымом

Сдавшийся в плен офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) передал российским военным хранившиеся в его смартфоне данные об украинских корректировщиках, наводящих огневые удары по населённым пунктам Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в субботу, 23 сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.