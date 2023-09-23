В Киеве сообщили об отключении Starlink над Крымом

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Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Илон Маск на месяц отключал Starlink над Крымом.
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил медиакомпании Drive, что глава SpaceX и Tesla Илон Маск отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом.
По информации Буданова, отключение сигнала над Крымом длилось месяц, а в начале контрнаступления ВСУ сигнала над полуостровом не было вообще.
Буданов сказал, что украинские войска широко используют продукцию и услуги Маска, и без них «была бы катастрофа».
Ранее руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о судьбе танков и ракет, которые поставят Украине.
По его словам, американские танки Abrams, которые в ближайшем будущем должны получить ВСУ, на фронте не протянут, а дальнобойные ракеты ATACMS «не изменят ситуацию». Буданов высказал мнение, что Abrams должны применяться в специфических, хорошо подготовленных операциях. В противном случае, если их применять в обычных боях, то «они не проживут».
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По информации Буданова, отключение сигнала над Крымом длилось месяц, а в начале контрнаступления ВСУ сигнала над полуостровом не было вообще.
Ранее руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о судьбе танков и ракет, которые поставят Украине.
По его словам, американские танки Abrams, которые в ближайшем будущем должны получить ВСУ, на фронте не протянут, а дальнобойные ракеты ATACMS «не изменят ситуацию». Буданов высказал мнение, что Abrams должны применяться в специфических, хорошо подготовленных операциях. В противном случае, если их применять в обычных боях, то «они не проживут».
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Мария Фирсова