В Киеве спутали облако строительной пыли со взрывом

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В одно из многоэтажных зданий Днепровского района Киева вызвали экстренные службы из-за взрыва. Городские паблики сообщали, что после этого из окон одной из квартир дома на бульваре Игоря Шамо повалил дым.
Оказалось, что за последствия взрыва горожане приняли облака строительной пыли, которые клубились около окон из-за проводимых внутри ремонтных работ. Почему некоторые издания написали «прогремел» взрыв — остается загадкой. Даже жители квартир, соседних с той, где проводился ремонт, отмечали пыль, но на шум не жаловались.
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