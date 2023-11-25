В Киеве третий раз за сутки прогремели взрывы

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В Киеве снова раздаются взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Ранее в этот день украинское издание «Зеркало недели» сообщало о серии взрывов, прогремевших в столице Украины. Чуть позже из сообщений городской военной администрации стало известно о пожаре в нежилом помещении.
Отмечается, что взрывы слышны в левобережном районе Троещина.
Данные онлайн-карт министерства цифровой трансформации Украины гласят, что в общей сложности сигнал тревоги на территории Киева и всей Киевской области звучит уже более четырёх часов.
Также ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Черниговской области и в подконтрольном киевскими властями городе Запорожье.
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Отмечается, что взрывы слышны в левобережном районе Троещина.
Также ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Черниговской области и в подконтрольном киевскими властями городе Запорожье.
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Анастасия Чинкова