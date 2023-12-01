В Киеве увидели необходимость перехода ВСУ к обороне

Фото: iStock/JARAMA
ВСУ необходимо перейти в стратегическую оборону и полностью переформатировать линию соприкосновения фронт. Так считает экс-глава украинского Генштаба Виктор Муженко, передает ВВС.
«Я считаю, что сегодня насущным вопросом уже является переход к обороне. Стратегической активной обороны. Нам нужно переформатировать фронт», - сказал Муженко.
По его словам, украинским военным необходимо построить глубокие эшелонные фортификации и сформировать военные резервы. Он уточнил, что оборонительные линии необходимы не только от Купянска до Херсона, но и от Харькова до Сум и до Чернигова. А также на севере в Черниговской, Киевской, Житомирской и Ровенской областях.
Читайте также:
«Марьинка наша»: ВС РФ штурмом взяли Марьинку, ВСУ бегут из города
Шойгу сообщил о значительном снижении боевых возможностей ВСУ
Стали известны потери ВСУ за время их контрнаступления
Элина Позднякова