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В Киеве увидели необходимость перехода ВСУ к обороне

Экс-глава Генштаба ВСУ Муженко: Украине необходимо переходить к обороне
01 декабря 2023, 15:05
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

ВСУ необходимо перейти в стратегическую оборону и полностью переформатировать линию соприкосновения фронт. Так считает экс-глава украинского Генштаба Виктор Муженко, передает ВВС.
«Я считаю, что сегодня насущным вопросом уже является переход к обороне. Стратегической активной обороны. Нам нужно переформатировать фронт», - сказал Муженко.

По его словам, украинским военным необходимо построить глубокие эшелонные фортификации и сформировать военные резервы. Он уточнил, что оборонительные линии необходимы не только от Купянска до Херсона, но и от Харькова до Сум и до Чернигова. А также на севере в Черниговской, Киевской, Житомирской и Ровенской областях.


Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов.

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Украинский пленный рассказал о недостатках БМП Marder
Пленный ВСУ рассказал о малопригодности БМП Marder в зоне спецоперации
01 декабря 2023, 15:19

Фото: istock / Denniro

Переданные Вооруженным силам Украины немецкие боевые машины пехоты Marder обладают недостаточной проходимостью, а также несовместимы с автоматами Калашникова. Об этом рассказал ТАСС пленный украинский военнослужащий Владимир Чайковский.

Чайковский рассказал, что обучался  на одном из германских полигонов, где и поработал с БМП Marder.

«Их Marder сделан под их оружие. Все эти полочки, крепления под наше оружие не подходят. Мы зашли в них (БМП — прим. ред. ) со своими автоматами, оказалось, что ничего не подходит. Все это на руках, на коленях, на себе. Автомат Калашникова там не становится никак.», — сказал Чайковский.
Он также рассказал, что во время обучения немецкие инструкторы уделяли внимание обучению экипажей, а пехоту «только научили залезать в Marder».

Чайковский  оказался в плену на Запорожском направлении, оказавшись в окружении российских военных около села Вербовое. 

Ранее сообщалось, что Российские военнослужащие на Херсонском направлении против ВСУ специальный акустический комплекс «Языковед». Подробнее об этом читайте в нашем материале

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#вооружение
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#всу
#плен
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AP: Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов
01 декабря 2023, 14:40

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов, об этом он заявил в интервью для Associated Press.
«Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов», - прокомментировал ситуацию Зеленский. 

По его словам, провал контрнаступления Вооружённых сил Украины напрямую связан с тотальной нехваткой оружия, которое обещали поставить Киеву западные союзники. 

При этом, ранее Зеленский заявил, что Украина переходит к новой тактике ведения боевых действий против России. Вместо наступательных операций, Киев начнёт выстраивать мощную линию обороны от Донбасса до Западной Украины.

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Лавров сравнил ситуацию с урегулированием конфликта на Украине с танцами
Лавров: для урегулирования по Украине нужно танго, а Запад танцует брейк-данс
01 декабря 2023, 14:00

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что урегулирование кризиса на Украине политическим путем требует усилий с двух сторон, как и танго, но противники РФ сольно танцуют брейк-данс. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
По мнению министра, РФ до сих пор не видит сигналов от Украины и «её хозяев» о готовности перейти к политическому процессу. Ранее Лавров заявил, что Россия не видит причин, по которым цели специальной военной операции должны пересматриваться.  

Встреча министров иностранных дел государств ОБСЕ прошла с 30 ноября по 1 декабря в Скопье (Македония). В ходе заседания главы МИД определяли страну, которая станет председателем организации на предстоящий год. Последний раз Лавров принимал участие в данном заседании в декабре 2021 года.

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«Марьинка наша»: ВС РФ штурмом взяли Марьинку, ВСУ бегут из города
Российская армия освободила Марьинку в ДНР от ВСУ
01 декабря 2023, 13:46

Фото: iStock/macky_ch

Российская армия освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Украинские военные бегут из города, где уже развевается российский флаг. Об этом сообщает Mash.
Сейчас бойцы российской армии выискивают и вытесняют украинских военных с окраин Марьинки. При этом противник пытается вывести оставшиеся подразделения из западной части города.

«Идет зачистка территории. ВСУ отступают», — рассказал источник «Иди и смотри».

По его словам, в городе продолжаются бои.

29 ноября в Минобороны России также заявляли об освобождении населённого пункта Артёмовское в ДНР  подразделениями «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии.

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Лавров заявил, что не видит причин для пересмотра целей спецоперации
Лавров: Россия не видит причин, по которым необходимо пересматривать цели СВО
01 декабря 2023, 13:42

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не видит причин, по которым цели специальной военной операции должны пересматриваться. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности украинских войск значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят группировки ВС России. По мнению министра обороны, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод резервов не изменили ход действий на линии боевого соприкосновения. 

Напомним, встреча министров иностранных дел государств ОБСЕ прошла с 30 ноября по 1 декабря в Скопье (Македония). В ходе заседания главы МИД определяли страну, которая станет председателем организации на предстоящий год.

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#украина
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Шойгу сообщил о значительном снижении боевых возможностей ВСУ
Шойгу: тотальная мобилизация и поставки вооружений не изменили ситуацию для ВСУ
01 декабря 2023, 13:07

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности украинских войск значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят группировки ВС России. Об этом Шойгу сообщил в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
По мнению министра обороны, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод резервов не изменили ход действий на линии боевого соприкосновения. Шойгу подчеркнул, что отчаянные попытки ВСУ исправить положение приводят лишь к увеличению количества потерь.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что ВСУ терпят колоссальное поражение на линии боевого соприкосновения. Макгрегор отметил, что ВС России удалось перехватить инициативу. Он также добавил, что российские войска смогут уверенно продвигаться на запад.

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Стали известны потери ВСУ за время их контрнаступления
Шойгу: ВСУ за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч солдат
01 декабря 2023, 12:55

Фото: сайт Кремля

За время так называемого контрнаступления украинская армия потеряла более 125 тысяч военных. Такие данные привел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
«За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения», - заявил Шойгу.

По его словам, боевые возможности ВСУ значительно сокращаются из-за действий ВС РФ, которые наносят украинским войскам мощное огневое поражение.

По мнению министра обороны, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод резервов не изменили ход действий на линии боевого соприкосновения. Шойгу подчеркнул, что отчаянные попытки ВСУ исправить положение приводят лишь к увеличению количества потерь.

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Россия получила неожиданную помощь от поляков, пишут СМИ
МИД Украины: ВСУ угрожают перебои с топливом из-за блокады польской границы
01 декабря 2023, 12:15

Фото: iStock/Olena_Z

Украинским войскам угрожают перебои с поставками топлива из-за блокады границы со стороны польских перевозчиков. Об этом сообщил представитель МИД Украины Bild.
По информации украинского представителя, блокада пограничных переходов затронула практически все группы товаров, в особенности топливо, которое важно для поддержания защиты. 

Напомним, польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Это было сделано из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и Европейским союзом. Отмечается, что забастовка может продлиться несколько месяцев. 

Подобная ситуация уже происходила в мае этого года: грузоперевозчики из Польши решили перекрыть дорогу возле границы с Украиной в Дорохуске на юго-востоке страны. Такая мера связана с протестом против своих конкурентов из Украины. Участники протеста требовали вернуть систему получения разрешений для украинских перевозчиков, которая была отменена после начала конфликта на территории Украины.

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Половник Баранец: Зеленский решил закопать свою армию в окопы
Половник Баранец объяснил, какие проблемы ждут Зеленского с наступлением зимы
01 декабря 2023, 12:06

Фото: IStock/zabelin

Наступление зимы ознаменовало новую фазу российско-украинского конфликта. Об этом в интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что Киев начнёт переходить от атак к обороне, что приведёт к большим потерям со стороны украинской армии. Об это он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Похоже, что Зеленский решил закопать свою армию в окопы. Это говорит не только о смене стратегии, но и о тех проблемах, которые ожидают Зеленского зимой. Армия будет переходить к позиционной обороне, личный состав будет сидеть в окопах, что облегчит нам решение задач. Мы не будем действовать по-украински, устраивая для своих штурмы, мы будем бомбить их оборонительные рубежи ракетами, бомбами снарядами, авиацией», — отметил собеседник.
Эксперт подчеркнул, что российская армия тоже будет менять стратегию, но осторожно. По словам полковника в отставке, Россия не будет рисковать личным составом.
«Если Зеленский рассчитывает, что завтра Герасимов прикажет армии и дивизиям идти в наступление на эти оборонительные рубежи, то он ошибается. Мы категорически против мясных штурмов. Если армия переходит к обороне, она явно рассчитывает, что Россия купится на эту удочку. Но у нас генералов дураков нет», — заключил Баранец.
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Зеленский сообщил о переходе обороны от Донбасса до Западной Украины
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#виктор баранец
#спецоперация
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