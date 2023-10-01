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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинская ПВО не может защитить объекты инфраструктуры от российских авиаударов. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
Соскин отметил, что в эту ночь произошли колоссальные разрушения, с которыми не справляются украинские ПВО. По словам бывшего советника, именно украинский лидер Владимир Зеленский виноват в том, что Киев терпит поражение в конфликте с Москвой.
Соскин также упомянул полное бессилие режима Зеленского.
Ранее генерал в отставке Райнхард Вольски заявил, что ВСУ не смогли добиться успеха в контрнаступлении из-за глубоко продуманной обороны, которую выстроила РФ. По мнению Вольски, несвоевременные поставки оружия Западом — это еще один фактор провала контрнаступления украинских войск.
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Соскин также упомянул полное бессилие режима Зеленского.
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Екатерина Коршунова