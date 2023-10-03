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В Киеве выяснили, что именно погубит Украину

Соскин: Отсутствие военно-промышленного комплекса погубит Украину
03 октября 2023, 13:52
Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

Отсутствие военно-промышленного комплекса приведет Украину к поражению, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Украина – банкрот. Украина не имеет оружия. Украина имеет во главе страны артиста», - прокомментировал ситуацию Соскин.

Он напомнил, что президент страны Владимир Зеленский постоянно утверждает, что Украина одержит победу. Однако, каким образом Украина может победить, если за 1,5 года конфликта не научилась делать ничего своего, не начала развивать военно-промышленный комплекс.


По мнению Соскина, именно некомпетентная политика правительства привела Украину к нынешнему конфликту и поражению.

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#политика
#президент
#комплекс
#украина
#страны
#владимир зеленский
#военная техника
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Российские силы нанесли мощный контрудар на участке Работино — Вербовое
03 октября 2023, 14:03

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооруженные силы РФ нанесли мощный контрудар на участке Работино — Вербовое, об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
«По отступающим украинским войскам активно работает артиллерия, применяются авиабомбы ФАБ-250/500 с модулем планирования и коррекции. Потери ВСУ дополнительно увеличиваются из-за большого количества гражданского транспорта в колоннах», - прокомментировали ситуацию в СМИ. 

Украинские военные уже оставили большое количество своих позиций к северу от Новопрокоповки.

Отмечается, что ВСУ также приостановили активные передвижения в районе Вербового. 

При этом, ранее сообщалось, что в районе Вербового ВСУ безуспешно пытаются атаковать и несут существенные потери в технике и личном составе.

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#военные
#всу
#сво
#вс рф
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США готовы передать Киеву ATACMS, если Байден примет такое решение
03 октября 2023, 13:26

Фото: iStock/typhoonski

Американская армия может передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, если президент Джо Байден сочтет такое решение необходимым. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на помощника министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дугласа Буша.
«Мы готовы, когда президент решит это сделать, и, если он примет это решение», - отметил Буш.

Он также добавил, что американская армия уже знает, какие именно ракеты отправит на Украину, в случае одобрения данного решения Байденом. По его словам, ВСУ обладают установками, которые подходят для ATACMS, однако для этого их придется модифицировать.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляка в эфире телеканала «Рада» заявил, что передача Киеву западными партнёрами ракет ATACMS и Taurus не компенсирует на поле боя разницу в количестве вооружения ВС РФ.

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#президент
#украина
#всу
#вс рф
#ракеты
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В США назвали сомнительные достижения ВСУ при контрнаступлении
AT: При контрнаступлении ВСУ добились только больших потерь техники и людей
03 октября 2023, 13:00

Фото: Stock/JARAMA

За время своего контрнаступления ВСУ смогли добиться только колоссальных потерь в живой силе, а также технике, в том числе, переданной странами Запада. Об этом пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.
«Недавнее четырехмесячное контрнаступление украинских войск не принесло практически никаких положительных результатов, кроме жертв в виде огромного количества боевой техники и почти 20 тысяч убитых и раненых военнослужащих», — говорится в материале.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский попал в тупик, не имея возможности провести мирный переговоры с российской стороной из-за националистов, которые этому препятствуют.

При этом Брайен подчеркнул, что уже становится очевидной невозможность Украины выиграть Россию на поле боя. Для этого Киеву не хватает живой силы и огневой мощи.

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#владимир зеленский
#переговоры
#контрнаступление
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Шойгу ответил на вопрос, будут ли призывников отправлять на СВО
Шойгу: Призывников не будут направлять в зону боевых действий
03 октября 2023, 12:24

Фото: iStock/Oleg Elkov

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призывники, которые попали под осенний призыв 2023 года, в том числе из новых российских регионов не будут направляться в зону проведения специальной военной операции. Об этом он рассказал в рамках тематического селекторного совещании с руководящим составом ВС РФ.
«Еще раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут», - подчеркнул Шойгу.

Он напомнил о старте осенней призывной кампании с 1 октября. Шойгу отметил, что она проходит в плановом порядке. Всего этой осенью призовут в армию 130 тысяч человек.

Шойгу также заявил, что в России не планируется проводить дополнительную мобилизацию для выполнения задач специальной военной операции. По его словам, планов по дополнительной мобилизации в Генеральном штабе нет.

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#путин
#шойгу
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Последние новости СВО: где продвинулись ВС РФ и на каких участках наступают ВСУ
03 октября 2023, 10:49

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские военнослужащие увеличили зону наступательных действий на линии боевого соприкосновения. Редакция «Радио 1» расскажет, где пытается атаковать противник и какие снаряды применяют ВС РФ для поражения живой силы ВСУ.

ВС РФ применили «Тельник» в ходе СВО


Российские военнослужащие применяют новые осколочно-фугасные снаряды «Тельник» для танков Т-90М в зоне проведения спецоперации. Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков пояснил, что такие снаряды используются для повышения эффективности борьбы с живой силой противника. Об этом он рассказал изданию «Красная Звезда». По его словам, в снарядах содержатся поражающие элементы, которые взрываются в заданных точках, что позволяет наносить точечные и массированные удары по позициям противника.

Воздушная тревога на Украине


Минувшей ночью сигналы оповещения прозвучали в районе Николаева. Украинское издание «Зеркало недели» также сообщило о взрывах в пригороде Днепропетровска. Информации о разрушениях в настоящее время нет.

Российские бойцы успешно рассекречивают снайперов ВСУ
Российские бойцы успешно рассекречивают снайперов ВСУ

ВСУ обстреляли Брянский поселок кассетными боеприпасами


ВСУ применили кассетные боеприпасы для обстрела приграничного поселка Климово в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получили несколько жилых домов и хозяйственных построек.

Последние новости СВО

 
Телеграм-канал «Рыбарь» сообщил о попытках ВСУ перейти в атаку в районе Торского выступа. Попытки наступления противника были пресечены российскими военнослужащими. Также ВС РФ вынудили противника отойти на ранее занимаемые позиции при попытке вылазки ВСУ в районе Красногоровки. Продолжаются бои в районе Клещеевки и Курдюмовки. Небольшое продвижение ВС РФ наблюдается в районе балки Грушевой. Российские бойцы отбросили противника и перешли в атаку.
 
На Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии продолжили наступление на Новопрокоповку, сообщает телеграм-канал WarGonzo.
Российские военнослужащие в районе Новокалинова увеличили зону проведения наступательных действий и их интенсивность. На Угледарском направлении российские бойцы пытаются перехватить инициативу. На линии фронта около населенного пункта Марьинка по-прежнему ВС РФ идут в штурм.

Обстановка остается напряженной на Бахмутском направлении. ВКС РФ удалось перейти в атаку и нанести удары по позициям украинских группировок в Андреевке. Под обстрелом противника российские позиции в Озеряновке, Курдюмовке, Бахмуте и Яковлевке.
 
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#воздушная тревога
#дроны
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СК обвинил главу разведки Украины в атаках БПЛА на Россию
СК обвинил в атаках БПЛА на Россию главу разведки Украины Буданова
03 октября 2023, 09:30

Фото: istock / aapsky

Следственный комитет России (СКР) заочно выдвинул обвинения в совершении террористических актов на территории РФ представителям высшего военного руководства Украины. Информацию сообщает «Лента.ру», ссылаясь на данные ведомства.

«Заочно обвинения <...> предъявлены главе Главного управления разведки министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку», — сообщили в СКР.
В скором времени следствие собирается объявить их в розыск и выбрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.

По данным следствия, эти люди причастны к организации и совершению более ста ударов БПЛА по Москве и Подмосковью, Крыму и Севастополю, Белгородской, Ростовской, Брянской областям и другим регионам РФ за период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.

Удары по пограничным территориям России стали ответом властей Украины на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Российские танки Т-90М применили «Тельник» в ходе СВО
Генерал Салюков: ВС России впервые применили для Т-90М снаряды «Тельник» в СВО
03 октября 2023, 08:35

Фото: istock / Evgeny555

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная Звезда» рассказал о применение осколочно-фугасных снарядов «Тельник» для Т-90М в ходе специальной военной операции. По словам генерала, снаряды прошли все испытания и должны на высоком уровне зарекомендовать себя в бою.

«Для повышения эффективности борьбы с живой силой противника в танках Т-90М применяются новые осколочно-фугасные снаряды «Тельник» с готовыми поражающими элементами и воздушным подрывом в заданной точке траектории», — рассказал Салюков.

Снаряды обладают готовыми поражающими элементами, которые взрываются в воздухе в заданных точках. Это делает их ​эффективными ​против живой силы противника, включая операторов противотанковых управляемых комплексов FGM-148 Javelin, производства США.

Главком отметил, что эти снаряды могут использовать только в работе танков «Прорыв», так как для них нужна специальная аппаратура. Во время испытаний установили, что эти снаряды превышают  в 6-8 раз по силе удара своих аналогов снарядов 3ОФ26.

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#сша
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#интервью
#снаряд
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ВСУ обстреляли брянский поселок Климово кассетными боеприпасами
Богомаз: ВСУ обстреляли Климово кассетными боеприпасами
03 октября 2023, 07:25

Фото: istock / Tomas Ragina

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Климово в Брянской области кассетными боеприпасами. Информацию сообщает губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«По предварительной информации пострадавших нет. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек» , — рассказал Богомаз.
На месте обстрела обследуют территории, работы ведут оперативные и экстренные службы.

Климовский район является одним из приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#армия
#боеприпас
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В США рассказали о планах России против Украины
Макгрегор: Россия подготовила сотни соединений для наступления на Украине
03 октября 2023, 07:03

Фото: istock /Aleksandr Golubev

Россия подготовила сотни соединений на востоке Украины для будущего наступления. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Плохие новости для нас (США — Прим. ред.) заключаются в том, что к этому моменту Россия уже подготовила сотни новых соединений на востоке Украины. Это означает, что идет подготовка для крупного наступления», — заявил он.
Как считает Макгрегор, армия России отсиживалась в обороне много месяцев и сейчас готова к наступлению на запад. По мнению экс-советника, это плохая новость для Соединенных Штатов. 

«Их ничего не сможет остановить, так почему же им не атаковать. Чиновники американской администрации скажут на это, что они этого не могут. Это нелепо», — сказал полковник.
Ранее Дуглас Макгрегор заявлял, что Россия навредила Америке при помощи их же собственной глупости. Об этом он написал на своей странице в соцсети X. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напоминаем, что президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью спецоперации российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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