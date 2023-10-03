В Киеве выяснили, что именно погубит Украину

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Отсутствие военно-промышленного комплекса приведет Украину к поражению, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Украина – банкрот. Украина не имеет оружия. Украина имеет во главе страны артиста», - прокомментировал ситуацию Соскин.
Он напомнил, что президент страны Владимир Зеленский постоянно утверждает, что Украина одержит победу. Однако, каким образом Украина может победить, если за 1,5 года конфликта не научилась делать ничего своего, не начала развивать военно-промышленный комплекс.
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Евгения Парфентьева