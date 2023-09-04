В Киеве все школы и колледжи «заминировали»

Фото: iStock/artoleshko
Киевская полиция получила 4 сентября информацию о минировании всех школ и колледжей.
Klymenko Time сообщает, что правоохранители и спасатели принимают необходимые меры. Администрация учебных заведений и полиция дополнительно будут принимать решение относительно эвакуации детей и учителей.
Аналогичное сообщение полиция Киева получила и 1 сентября. Тогда информация о минировании не подтвердилась.
Ранее сообщалось, что участники 16 пророссийских хакерских групп вывели из строя сразу 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши, а также взломали базу данных МВД Латвии.
Хакеры провели масштабную кибероперацию против пособников украинских атак на РФ. При этом подчеркивается, что подобное число групп, действующих в одно время, впервые зафиксировано со времен существования интернета.
Читайте также:
Хакеры взломали 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши в поддержку СВО
Мошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени Евгения Пригожина
Депутат Нилов обратится в Банк России с просьбой создать систему защиты граждан от телефонных мошенников
Аналогичное сообщение полиция Киева получила и 1 сентября. Тогда информация о минировании не подтвердилась.
Хакеры провели масштабную кибероперацию против пособников украинских атак на РФ. При этом подчеркивается, что подобное число групп, действующих в одно время, впервые зафиксировано со времен существования интернета.
Читайте также:
Хакеры взломали 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши в поддержку СВО
Мошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени Евгения Пригожина
Депутат Нилов обратится в Банк России с просьбой создать систему защиты граждан от телефонных мошенников
Мария Фирсова