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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине мужчины отказываются идти на фронт, а политика Зеленского создает предпосылки для гражданской войны. Об этом Соскин сообщил в своем блоге на YouTube.
«Генштаб там что-то говорит про продвижение. <…> Это все ложь. Никто там никуда не прорывается. <…> Видимо, настало время привлекать к ответственности за такое», — заявил Соскин.
Соскин считает, что дни киевского режима сочтены. Зеленский не справляется с управлением государством во время военного конфликта и пытается скрыть провалы на фронте. По словам Соскина, украинцы отказываются идти на войну и оказывают сопротивление представителям власти.
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