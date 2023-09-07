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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский никак не может защитить инфраструктуру Одессы от ударов России. Об этом Соскин сообщил в своем блоге на YouTube.
Соскин отметил, что разрушение Одессы будет иметь серьезные последствия для Украины. Бывший советник также осудил решение Зеленского убрать Алексея Резникова с поста министра обороны. По словам Соскина, Зеленский всегда заменяет людей некомпетентными кадрами.
Политолог добавил, что «лавочка Зеленского уже почти отыгралась».
Напомним, глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные продолжают нести огневой контроль над селом Работино в Запорожской области, несмотря на заявления Украины о его взятии.
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Екатерина Коршунова