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В Киеве заговорили о конфликте Зеленского с Залужным

Соскин: конфликт между Зеленским и Залужным переходит в открытую фазу
06 ноября 2023, 20:05
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным стал публичным. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.

Соскин отметил, что ранее конфликт между ними находился в тени, но на данный момент он перешел в открытую фазу. По мнению бывшего советника, теперь началась открытая дискредитация украинского лидера. Соскин не исключил возможности того, что в ближайшее время может появиться компромат на Зеленского.

Ранее сообщалось, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу завершения контрнаступления. Залужный говорит о том, что контрнаступление ВСУ практически завершено и следует подготовиться к новой операции в 2024, однако Зеленский не признает эту точку зрения.

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Офтальмохирург бесплатно провёл лазерную коррекцию зрения бойцу-добровольцу
06 ноября 2023, 19:43

Офтальмохирург из подмосковной частной клиники бесплатно провёл лазерную коррекцию зрения бойцу-добровольцу.
Shot пишет, что врача тронула история бойца. Мужчина очень хотел вновь попасть в свою десантно-штурмовую бригаду, где проходил службу ещё до СВО.

После службы по контракту 27-летний мужчина вернулся в Уссурийск. Женился, в семье родились двое детей. А с началом мобилизации не стал дожидаться повестки, а пошёл добровольцем, надеясь попасть в родные войска. Но возникла проблема— у мужчины резко упало зрение. Правый глаз видел на -2,25, а левый —0,75. В штурмовики его не взяли, но предложили пойти командиром в другую бригаду.

Отслужив там год, мужчина решил сделать лазерную коррекцию зрения. И, дождавшись отпуска, отправился в Москву. У него было всего 4 дня в столице. На удачу он обратился в первую попавшуюся на глаза в социальных сетях частную офтальмологическую клинику. Там узнали историю бойца и согласились провести операцию в сжатые сроки бесплатно. Лазерная коррекция прошла успешно. Спустя день после операции мужчина отправился на СВО.

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Российские бойцы выбили с позиций солдат ВСУ и не понесли потерь
06 ноября 2023, 19:03

Фото: istock /Tomas Ragina

Четверо российских солдат без потерь заняли позицию, которую обороняли 13 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Противник отступил. Подробности сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

Боестолкновение случилось под Приютным в Запорожской области, недалеко от границы Донецкой народной республики.

Добиться успеха российским военным помогла новая тактика применения FPV-дронов. Точные удары нейтрализовали пулеметчика противника и ещё 6 солдат ВСУ.

Солдаты, которые остались живы, отступили.

Ранее боец ВСУ рассказал о расправах над жителями Запорожья, которые поддерживали РФ. С его слов, люди могут быть и не настроены против РФ, но опасаются говорить о ней что-то положительное.

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Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленский отдает приказы, которые ВСУ не могут выполнить
06 ноября 2023, 19:02

Фото: iStock/zabelin

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдает невыполнимые для ВСУ приказы. Об этом Джонсон сообщил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
Джонсон отметил, что на данный момент мир становится свидетелем медленной гибели Украины. По его мнению, у Киева уже нет шансов улучшить положение ВСУ на линии боевого соприкосновения. Бывший сотрудник ЦРУ подчеркнул, что сейчас Североатлантический альянс больше обеспокоен из-за войны на Ближнем Востоке.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился в социальной сети Х из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Москвой на фоне тяжелого положения на передовой.

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В ВСУ принимают людей с психическими расстройствами, рассказал пленный
Пленный: военкомат принимает в ВСУ людей с психическими расстройствами
06 ноября 2023, 18:47

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Пленный боец украинских войск рассказал, что военкомат города Запорожье принял его на службу с психическими расстройствами и выписал ему новые документы, в которых не было ограничений по службе. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам пленного, у него были неявки по повестке, а также имеется «психиатрия с наркотиками». В военкомате ему предложили оплатить штраф за неявки по повесткам и получить новый военный билет без упоминания статей о психиатрии и наркотиках. В итоге спустя некоторое время он был мобилизован вместе с новым военным билетом без упоминания о психических расстройствах.

Ранее сообщалось, что украинские боевики расправляются с жителями Запорожья за слова в поддержку России. Со слов плененного бойца РИА Новости, люди могут быть и не настроены против РФ, но опасаются говорить о ней что-то положительное.

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В Словакии рассказали, чем могут помочь Украине
Бланар: Словакия может направить Украине гумпомощь и помочь в разминировании
06 ноября 2023, 17:54

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь, может также помочь в разминировании территории, но поставлять вооружения ей больше не будет. Об этом Бланар сообщил, выступая на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Чехии Яном Липавским.
По словам Бланара, в первую очередь важны мирные инициативы. Глава МИД Словакии добавил, что коммерческие поставки оружия «не имеют никакого влияния на нашу позицию и могут продолжаться, как до сих пор».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не будет оказывать военную помощь Украине. По словам Фицо, Словакия поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине, что является официальной политикой правительства государства. Однако никаких поставок оружия Киеву не будет.

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#словакия
#сво
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Голубев сообщил об ударах по воздушным целям в зоне СВО из Ростовской области
06 ноября 2023, 17:37

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале, что российские военные «работали» по воздушным целям в зоне СВО непосредственно из региона, происшествий на территории самой области нет.
По словам Голубева, происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано. Губернатор также попросил всех сохранять спокойствие.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился в социальной сети Х из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Москвой на фоне тяжелого положения на передовой. Филиппо искренне не понимает, какие цели преследует Зеленский. По его словам, даже главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный признает, что конфликт проигран, а советники президента отмечают, что украинский лидер сошел с ума.

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#конфликт
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Боец ВСУ рассказал о расправах над жителями Запорожья, которые поддерживали РФ
06 ноября 2023, 17:07

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские боевики расправляются с жителями Запорожья за слова в поддержку России.
Об этом рассказал РИА Новости боец ВСУ, который оказался в плену. С его слов, люди могут быть и не настроены против РФ, но опасаются говорить о ней что-то положительное.

«Потому что много людей поприходило с фронта. Даже до СБУ дело не дойдет: боевики приедут, и разговор закончится. Люди сдадут. Скажут, что ты говоришь за Россию, поддерживаешь — и всё. Ребята пропадали», —заявил пленный.
По его словам, так могут закончиться даже разговоры «среди своих».

«Поговорил и через 2 дня пропал человек. Говорят, заехали бойцы, которые на поселке проживают. Повезли на воспитательную беседу - и всё, пропал», - рассказал пленный боец ВСУ.
Боец, который оказался в плену, является жителем города Запорожье. Его мобилизовали летом 2023 года.

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Во Франции потребовали объяснений от Зеленского после его слов о России
Филиппо возмутил отказ Зеленского от переговоров после провала на передовой
06 ноября 2023, 16:29

Фото: iStock/Silent_GOS

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился в социальной сети Х из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Москвой на фоне тяжелого положения на передовой.
Филиппо искренне не понимает, какие цели преследует Зеленский. По его словам, даже главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный признает, что конфликт проигран, а советники президента отмечают, что украинский лидер сошел с ума.

«Так что же он хочет делать? Жертвовать своим народом до последнего украинца?», — удивлен политик.

Он также призвал прекратить отправку многомиллиардной помощи Киеву.

Ранее отставной американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, отказываясь принимать реальное положение дел на передовой, может повторить судьбу Адольфа Гитлера. 

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#лидер
#всу
#зеленский
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В США заметили пугающую деталь в поведении Зеленского
Офицер Дэвис: Зеленский ведет себя как Гитлер в последние дни войны
06 ноября 2023, 15:21

Фото: РИА Новости/Стрингер

Отставной американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, отказываясь принимать реальное положение дел на передовой, может повторить судьбу Адольфа Гитлера. Об этом Дэвис сообщил на своем YouTube-канале.
Экс-подполковник отметил, что «в последние дни Второй мировой войны Гитлер отрицал реальность и продолжал верить в победу». По словам Дэвиса, на данный момент Зеленский ведет себя точно так же.

Он подчеркнул, что украинский лидер продолжает настаивать на возможности успеха украинских войск, хотя для такой позиции отсутствуют объективные причины. Дэвис заключил, что отношение к Зеленскому резко ухудшилось, и теперь западные союзники все меньше верят в возможность победы Киеву.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины. 

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#лидер
#всу
#зеленский
#украина
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