В Киеве заговорили о конфликте Зеленского с Залужным

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным стал публичным. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
Ранее сообщалось, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу завершения контрнаступления. Залужный говорит о том, что контрнаступление ВСУ практически завершено и следует подготовиться к новой операции в 2024, однако Зеленский не признает эту точку зрения.
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Екатерина Коршунова