В Киеве заявили, что Украина использует только собственное оружие для атак на РФ

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«Некоторые критики интерпретируют атаки беспилотников на Москву как признак того, что украинское руководство считает территорию России законной целью. Что касается ситуации в России, то надо иметь в виду, что мы используем собственное оружие», - заявил Данилов.
Он уточнил, что имеет ввиду оружие украинского производства. При этом он добавил, что Украина выполняет четкие обязательства перед странами-союзницами, согласно которым не использует их оружие для нанесения ударов по территории России. Он также отметил, что было бы странно, если бы имелся запрет на использование украинского оружия для атак на Москву.
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