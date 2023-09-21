В Киеве заявили, что Украина не нуждается в старых истребителях Mirage 2000

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Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, Украина не нуждается во французских истребителях Mirage 2000, так как они давно устарели.
«Любая помощь для нас важна, но не в варианте "Мираж 2000". Не можем мы сегодня позволить себе брать все, что угодно с авиационного парка, это нерационально и истощит работу наших людей», - заявил Игнат в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что Киев совместно с западными партнерами должны сосредоточиться на одном или двух типах истребителей. Вероятно, он имеет ввиду самолеты F-16.
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Элина Позднякова