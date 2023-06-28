В Киеве заявили, что украинские военные прошли обучение в странах Евросоюза

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Министерство обороны Украины ранее заявляло о том, что рассчитывает на обучение 30 тысяч украинских военных в странах ЕС в 2023 году.
«В настоящее время военнослужащие ВС Украины проходят обучение в ряде европейских стран, участвуют в военных маневрах в Великобритании», — рассказал Наев.
Командующий ВС Украины также отметил внесенный Зеленским законопроект о присвоении английскому языку статуса международного языка для общения на Украине. Наев считает, что это своевременное решение.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что при обстреле украинскими войсками дороги в Запорожской области погиб человек.