В Киеве заявили, что ВС РФ активно наступают на Купянском фронте

Фото: сайт Минобороны РФ
Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВС России на Купянском и двух других направлениях ведет активные боевые действия.
«На востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне. Идут ожесточённые бои», — проинформировала политик в своем Телеграм-канале.
Она добавила, что наступление также продолжается на Марьинском и Авдеевском направлениях.
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Диана Аванесян