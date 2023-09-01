В Киеве заявили, что ВС РФ экономят ракеты для дальнейшего массового удара

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Россия начала экономить ракеты для того, чтобы устроить грядущей зимой массовый обстрел украинских территорий. Такое заявление сделала глава пресс-центра Сил обороны Юга ВСУ Наталья Гуменюк.
Она уточнила, что удары будут наноситься по объектам энергетики Украины, так как они по-прежнему являются главными целями для ВС РФ.
По ее словам, ВС РФ сменили тактику обстрелов объектов на территории Украины для того, чтобы найти слабые места в противовоздушной обороне страны.
При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для проведения выборов на Украине стране необходимы дополнительные силы ПВО, в том числе ЗРК Patriot, а также финансовая помощь.
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«Мы сейчас наблюдаем тот факт, что они фактически скапливают ракетное вооружение. Потому что всем очевидно, что последние атаки более экономны», – рассказала Гуменюк в эфире телемарафона.
При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для проведения выборов на Украине стране необходимы дополнительные силы ПВО, в том числе ЗРК Patriot, а также финансовая помощь.
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Элина Позднякова