В Киеве заявили, что ВС РФ уничтожили место сбора украинских ракет

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подтвердил сообщение Минобороны России, в котором говорилось об уничтожении место сбора украинских ракет российскими военными. Об этом передает испанская газета ABC.
«Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет», — заявил Данилов.
Напомним, 23 сентября в Минобороны России заявили, что с 17 по 23 сентября ВС РФ нанесли 12 групповых ударов оружием высокой точности и большой дальности, а также БПЛА по по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники ВСУ. Под удар также попали места хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения, предоставленного Украине западными союзниками.
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Элина Позднякова