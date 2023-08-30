В Киеве заявили, что ВСУ нужны 60 истребителей F-16

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Для выполнения поставленных задач Киеву нужно всего 60 истребителей F-16. Такое заявление сделал советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, 60 истребителей F-16 можно будет рассредоточить по разным аэродромам страны, а между ними расставить отечественные самолёты.
При этом бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что украинские F-16 не переживут столкновения с разветвленной российской ПВО. Риттер считает, что отправленные на Украину истребители F-16 станут политическим шагом с нулевым военным эффектом. По мнению Риттера, у РФ плотная и сложная сеть систем противовоздушной обороны, которая не позволит истребителям США чувствовать себя свободно в зоне проведения СВО.
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«Оперативно вылетели, уничтожили, сели. Так хватит ли этих 60? Думаю, для таких задач достаточно было бы», - сказал Игнат в интервью телеканалу «Общественное».
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Элина Позднякова