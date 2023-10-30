В Киевской и Хмельницкой областях Украины звучит воздушная тревога

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В Киевской и в Хмельницкой областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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