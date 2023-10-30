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В Киевской и Хмельницкой областях Украины звучит воздушная тревога

30 октября 2023, 00:14
Фото: iStock/Harry Wedzinga

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Киевской и в Хмельницкой областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Уточняется, что сигнал тревоги начал звучать в 23:21 30 октября.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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Зеленского обвинили в сокрытии провала контрнаступления ВСУ
Соскин: Зеленский скрывает правду о провалах ВСУ
30 октября 2023, 00:31

Экс-советник президента Украины Олег Соскин заявил, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский скрывает правду о провалах ВСУ и об их тяжелом положении. Своим мнением он поделился в блоге на YouTube.
По словам Соскина, на фронте отсутствуют какие-либо продвижения.

«Мы с вами имеем ситуацию фактически тупика, а 4 ноября будет уже пять месяцев так называемого абсолютно бездарного, проигрышного, кровавого, убойного для украинской армии контрнаступления», — утверждает Соскин.

Он добавил, что Зеленский врёт украинцам о всесторонней поддержке со стороны Запада. Так, Словакия и Венгрия уже выступают против дальнейшей военной помощи ВС Украины.

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#зеленский
#воздушная украина
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Экс-аналитик ЦРУ Макговерн сделал неожиданное заявление об Украине
29 октября 2023, 19:19

Фото: iStock/JARAMA

По словам Макговерна, ВСУ могут потерпеть окончательное поражение в ближайшие месяцы.
ВСУ с наступлением холодов могут не выстоять против российских войск, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
 
«Я думаю, что русские могут перейти на другую сторону реки Днепр, как только наступит мороз, а это примерно через месяц уже возможно. Байдену придется признать свою ошибку: он говорил, что Москва якобы проигрывает, но она побеждает», — говорит Макговерн.
Даже если Украине одобрят новый пакет военной помощи Украине, это не повлияет на положение ВСУ. Макговерн не исключает, что в ближайшие месяцы киевский режим потерпит поражение.
 
«Ближний Восток стал лучшим поводом, чтобы отвлечься внимание от происходящего», — добавил спикер.
По словам аналитика, Байден рассчитывал, что США выиграет войну на два фронта, но текущие события в бывшей советской республике демонстрирует, что Вашингтон проигрывает даже на одном.

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#украина
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ВСУ обстреляли школу в ЛНР во время детского праздника
ВСУ нанесли ракетный удар по школе с 20 детьми в селе Новочервоное в ЛНР
29 октября 2023, 18:45

Фото: iStock/Marija Stepanovic

Украинские боевики нанесли ракетный удар по школе в селе Новочервоное в ЛНР. Об этом сообщила администрация Троицкого района республики в телеграм-канале.
Сообщается, что никто не пострадал. Снаряд упал в 10 метрах от здания. Окна, двери и фасад школы были повреждены.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России уничтожили чешскую самоходку «Dana» ВСУ барражирующим боеприпасом. Отмечается, что обнаружение самоходной артиллерийской установки происходило на огневой позиции, которая была замаскирована. Российские военные обнаружили цель, после чего провели точное наведение дроном-камикадзе, который уничтожил САУ.

Напомним, также экипажам «Аллигаторов» удалось ликвидировать опорные пункты ВСУ. Корреспондент «Известий» Леонид Китрать заявил, что вертолёты работают днём и ночью. «Аллигаторы» способны атаковать наземные и воздушные цели противника, а также заниматься разведкой.

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#пво
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Кадыров заявил о переходе в «Ахмат» более 170 экс-бойцов «Вагнера»
Кадыров: в «Ахмат» перешли более 170 экс-бойцов «Вагнера», имеющих богатый опыт
29 октября 2023, 18:25

Фото: iStock/Anna_Anikina

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более 170 бывших бойцов группы «Вагнер» перешли в спецназ «Ахмат». Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.
По словам Кадырова, все бойцы имеют богатый опыт боевых действий на различных территориях. Он также уверен в том, что другие экс-представители «Вагнера» вступят в «Ахмат».

Напомним, бывшие участники группы «Вагнер» активно вступают в подразделения спецназа «Ахмат» и прибывают в зону проведения специальной военной операции. Об этом рассказал командир чеченского военного формирования Апты Алаудинов. Он сообщил, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» и раньше пополняли ряды спецназа, но это были единичные случаи.

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#вагнер
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#чечня
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Times: Зеленский и Залужный разошлись во мнениях о завершении наступления ВСУ
29 октября 2023, 16:58

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу завершения контрнаступления. Об этом сообщает The Times.
В материале издания сообщается, что Залужный говорит о том, что контрнаступление ВСУ практически завершено и следует подготовиться к новой операции в 2024, однако Зеленский не признает эту точку зрения. Украинский лидер осознает, что терпение западных стран не безгранично.

Зеленский сильно огорчен из-за отсутствия успехов украинской армии.

Ранее генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что президент Владимир Зеленский не смог наладить эффективное военное производство и обеспечить оборону, в том числе и на Купянском направлении. 

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#производство
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#пво
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Поведение Зеленского привело в ужас генерала ВСУ
Генерал Кривонос: Зеленский не обеспечил оборону ВСУ на Купянском направлении
29 октября 2023, 15:53

Фото: iStock/undefined undefined

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что президент Владимир Зеленский не смог наладить эффективное военное производство и обеспечить оборону, в том числе и на Купянском направлении. Об этом Кривонос сообщил в интервью YouTube-каналу Newsroom.
Кривонос отметил, что украинские власти не занимались военной промышленностью, а только замедляли темпы ее развития. По мнению генерала, ситуация на передовой может только ухудшиться.

Кривонос подчеркнул, что то РФ успешно налаживает производство вооружений, в то время как Украина не может этого достичь даже при получении помощи от всего мира.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует до конца осени отправить на Украину «импровизированные» системы противовоздушной обороны. США приступили к разработке программы FrankenSAM в 2022 году, когда киевские власти попросили союзников помочь им найти ракеты для порядка шестидесяти зенитно-ракетных комплексов «Бук» и радаров.

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#ракеты
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#пво
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СМИ сообщили о возможной отправке США модифицированных систем ПВО Украине
NYT: США планируют осенью отправить на Украину импровизированные системы ПВО
29 октября 2023, 12:36

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Вашингтон планирует до конца осени отправить на Украину «импровизированные» системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в США.
Сообщается, что США приступили к разработке программы FrankenSAM в 2022 году, когда киевские власти попросили союзников помочь им найти ракеты для порядка шестидесяти зенитно-ракетных комплексов «Бук» и радаров. 

«Два варианта этих импровизированных систем противовоздушной обороны — один из них сочетает советские пусковые установки «Бук» с американскими ракетами Sea Sparrow, а другой — радары советских времен и американские ракеты Sidewinder», — говорится в публикации издания.

Отмечается, что эти действия со стороны США связаны с приближением холодов, в связи с этим Украине жизненно необходимо большое количество систем противовоздушной обороны.

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Российские войска уничтожили дроном чешскую гаубицу «Dana» ВСУ
МО: ВС РФ уничтожили с помощью дрона чешскую гаубицу «Dana» ВСУ
29 октября 2023, 12:04

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС России уничтожили чешскую самоходку «Dana» ВСУ барражирующим боеприпасом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что обнаружение самоходной артиллерийской установки происходило на огневой позиции, которая была замаскирована. Российские военные обнаружили цель, после чего провели точное наведение дроном-камикадзе, который уничтожил САУ.

Ранее сообщалось, что экипажи «Аллигаторов» ликвидировали опорные пункты ВСУ. Корреспондент «Известий» Леонид Китрать заявил, что вертолёты работают днём и ночью. «Аллигаторы» способны атаковать наземные и воздушные цели противника, а также заниматься разведкой. 

Было два попадания в две машины. На отвороте сработал комплекс обороны.

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#всу
#украина
#вс рф
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Заявление Зеленского поставило Украину на грань, пишут СМИ
WP: Зеленский свел на нет усилия Украины завоевать союзников на Ближнем Востоке
29 октября 2023, 11:52

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский добавил себе новые проблемы, заняв одну из сторон в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Washington Post.
Авторы статьи подчеркивают, что поддержка Зеленским Израиля «поставила под угрозу отправку поддержки от арабских и мусульманских стран для Украины». Отмечается, что несмотря на украинскую поддержку, Израиль не будет поставлять Киеву военную помощь. 

Сообщается, что киевскому режиму также грозят проблемы из-за избрания нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выступает против выделения дополнительного финансирования украинских войск.

Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Киев не в состоянии переломить ситуацию на поле боя, поэтому Украине и Западу осталось только сдаться. 

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