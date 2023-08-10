В Киевской области произошли взрывы

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В регионе Киева на Украине зарегистрированы взрывы. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Киевской областной военной администрации.
Согласно данным властей, была зафиксирована активность системы противовоздушной обороны (ПВО).ъ
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Артем Кузьмин