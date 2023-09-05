В Китае назвали российское оружие, которое представляет страшную угрозу для ВСУ

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Китайские военные эксперты назвали российский комплекс «Кинжал» страшной угрозой для ВСУ, сообщает Sohu.
«Россия разработала новое поколение супероружия для обхода защитных систем американских ракет. «Кинжал» привлек внимание всего мира своей чрезвычайно высокой скоростью и поразительной бронепробиваемостью», - прокомментировали ситуацию в издании.
По мнению экспертов, пока Россия обладает достаточным количеством этих гиперзвуковых ракетных комплексов, российская армия будет представлять страшную угрозу для Киева.
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