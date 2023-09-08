В Китае вынесли приговор Украине

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Никакая помощь Запада Украине кардинально не изменит ход боевых действий, так как военная мощь России значительно превосходит украинскую. Об этом китайское государственное издание The Global Times со ссылкой на военного эксперта Суна Чжунпина.
По мнению Суна, мощь российской армии во много раз превышает умения украинских военнослужащих. Военный эксперт отметил, что оружие Запада только вредит Украине.
Сун подчеркнул, что если ВСУ начнут использовать снаряды с обедненным ураном, которые им поставляют США, то население и окружающая среда Украины могут тотально пострадать.
Напомним, ранее в США официально заявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном. В Пентагоне подтвердили, что снаряды будут предназначаться для танков Abrams и войдут в новый транш военной помощи на сумму в 175 миллионов долларов.
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Сун подчеркнул, что если ВСУ начнут использовать снаряды с обедненным ураном, которые им поставляют США, то население и окружающая среда Украины могут тотально пострадать.
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Екатерина Коршунова