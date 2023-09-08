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В Китае вынесли приговор Украине

Global Times: западное содействие не поможет Украине победить Россию
08 сентября 2023, 17:44
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

Никакая помощь Запада Украине кардинально не изменит ход боевых действий, так как военная мощь России значительно превосходит украинскую. Об этом китайское государственное издание The Global Times со ссылкой на военного эксперта Суна Чжунпина.
По мнению Суна, мощь российской армии во много раз превышает умения украинских военнослужащих. Военный эксперт отметил, что оружие Запада только вредит Украине.

Сун подчеркнул, что если ВСУ начнут использовать снаряды с обедненным ураном, которые им поставляют США, то население и окружающая среда Украины могут тотально пострадать.


Напомним, ранее в США официально заявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном. В Пентагоне подтвердили, что снаряды будут предназначаться для танков Abrams и войдут в новый транш военной помощи на сумму в 175 миллионов долларов.

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Гутерреш призвал не делать из ООН «козла отпущения» за конфликт на Украине


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В Брянске после падения обломков БПЛА возник пожар
08 сентября 2023, 17:54

Фото: iStock/aapsky

При очередной атаке на Брянскую область силами РЭБ обезврежен украинский беспилотник, его обломки упали на административное здание, после чего там произошел пожар. Об этом сообщал глава региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы снова попытались совершить атаку с помощью БПЛА на промышленный объект города Брянска. Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, пожарные уже приступили к тушению огня. На месте ЧП также работают все экстренные службы региона. Богомаз подчеркнул, что в результате атаки вражеского беспилотника никто не пострадал.

Напомним, это уже вторая атака ВСУ на Брянскую область за последний час. Первый беспилотник был сбит системой противовоздушной обороны. Разрушений на земле не зафиксировано.

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#возгорание
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Богомаз: В Брянской области ПВО сбила украинский беспилотник
08 сентября 2023, 17:27

Фото: iStock/aapsky

В небе над Брянской областью силами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. На подлете к Выгоничскому району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате атаки вражеского беспилотника никто из местных жителей не пострадал. Разрушений на земле также не зафиксировано. Место ЧП оцеплено, там работают представители оперативных и экстренных служб региона. Богомаз также выразил благодарность российским подразделениям противовоздушной обороны России.

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Гутерреш призвал не делать из ООН «козла отпущения» за конфликт на Украине
Гутерреш призвал не обвинять ООН в создании условий для конфликта на Украине
08 сентября 2023, 17:02

Фото: iStock/Askolds

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не ООН создала условия для возникновения конфликта на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Нью-Дели.
Гутерреш призвал не делать из организации козла отпущения в ситуации вокруг украинского конфликта. 

Ранее Гутерреш заявил, что не предвидит мирного решения украинского конфликта в ближайшее время. По словам Гутерреша, обе стороны приняли решение продолжать конфликт.

Напомним, ранее американский экс-офицер Дэниэл Дэвис написал, что поддержка, которую США оказывают Украине, приведет к потерям Киевом своих территорий и населения. Дэвис подчеркнул, что нынешний подход США к поддержке Киева давать «столько, сколько потребуется» приводит только к регулярно растущему числу потерь и разрушению инфраструктуры Украины.

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#сша
#конфликт
#поддержка
#всу
#блинкен
#спецоперация
#украина
#россия
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Гутерреш не надеется на скорое мирное решение конфликта на Украине
Гутерреш заявил, что не предвидит скорого мирного решения конфликта на Украине
08 сентября 2023, 16:50

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не предвидит мирного решения украинского конфликта в ближайшее время. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Нью-Дели.
По словам Гутерреша, обе стороны приняли решение продолжать конфликт.

Напомним, ранее американский экс-офицер Дэниэл Дэвис написал, что поддержка, которую США оказывают Украине, приведет к потерям Киевом своих территорий и населения. По мнению Дэвиса, контрнаступление ВСУ обречено на провал. Бывший офицер отметил, что добиться контроля над территориями украинским войскам не удастся.

Дэвис подчеркнул, что нынешний подход США к поддержке Киева давать «столько, сколько потребуется» приводит только к регулярно растущему числу потерь и разрушению инфраструктуры Украины.

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В США объяснили, почему контрнаступление ВСУ было заведомо провальным

#сша
#конфликт
#поддержка
#всу
#блинкен
#контрнаступление
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В США объяснили, почему контрнаступление ВСУ было заведомо провальным
WP: Россия выстроила продуманную оборону против ВСУ
08 сентября 2023, 15:17

Фото: iStock/Anna_Anikina

Американские эксперты объяснили, почему контрнаступление ВСУ не имело шансов с самого начала, сообщили в The Washington Post.
«Традиционная военная теория предполагает, что наступающая сторона для продвижения вперед должна иметь в три раза больше солдат, чем обороняющаяся. В этой ситуации с такой продуманной обороной соотношение должно быть больше, чем три к одному. Возможно, шесть или десять к одному», - прокомментировал ситуацию бывший морпех США и военный эксперт Марка Канциана.

Серьезными препятствиями для ВСУ также назвали российские минные поля, которые управляются дистанционно и сильно тормозят контрнаступление ВСУ. Не менее серьезной ​угрозой являются артиллеристские установки ВС РФ, которые способны оперативно обнаруживать цель и за считанные минуты уничтожать ее.

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#сша
#всу
#вс рф
#контрнаступление
#сво
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Балицкий: Те, кто в рядах ВСУ мог держать в руках оружие, полегли под Работино
08 сентября 2023, 14:59

Фото: iStock/zabelin

У Вооруженных сил Украины не осталось боеспособных солдат после Работино, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью «Россия 24».
«Если это (ВСУ) можно еще назвать армией. Сброд блатняка всякого, который сейчас туда набрали: наемников, убогих людей», - прокомментировал ситуацию Балицкий. 

Он также отметил, что все украинские военные, которые могли, как минимум, держать в руках оружие, погибли в Работино. 

Балицкий также отметил, что в Запорожской области украинцам стало нечем обороняться. 

Ранее Олег Соскин заявил, что российские удары по территории Украины наносят невосполнимые потери. Эксперт подчеркнул, что киевские власти пытаются компенсировать российские удары пустыми высказываниями и обвинениями, которые ни к чему не ведут.

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#евгений балицкий
#запорожская область
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Украина ежедневно несет невосполнимые потери
Соскин: Удары России по Украине наносят невосполнимые потери
08 сентября 2023, 14:50

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские удары по территории Украины наносят невосполнимые потери, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Увеличивается ударная мощь России дронами, ракетами по Украине. Уже, фактически, становятся тотальными. В один удар наносятся практически невосполнимые потери», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

Эксперт подчеркнул, что киевские власти пытаются компенсировать российские удары пустыми высказываниями и обвинениями, которые ни к чему не ведут.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВС РФ вскоре окружат Харьков. По мнению эксперта, российские силы способны отследить и уничтожить любую необходимую цель. Ни у Украины, ни у Запада такой возможности нет. 

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#вс рф
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В США предрекли потерю Харькова Украиной
Бывший советник Пентагона Макгрегор: Российские войска окружат Харьков
08 сентября 2023, 14:40

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы РФ вскоре окружат Харьков, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Die Weltwoche.
«Они медленно продвигаются на севере в восточной части Украины, в конечном итоге они продвинутся дальше на восток, а затем на север и окружат Харьков», - прокомментировал ситуацию Макгрегор. 

По мнению эксперта, российские силы способны отследить и уничтожить любую необходимую цель. Ни у Украины, ни у Запада такой возможности нет. При этом, по информации Макгрегора, ВС РФ подготовили для ВСУ ловушку под Харьковом, в которую угодит большое количество украинских солдат. 

«Это полное фиаско», - так Макгрегор описал контрнаступление ВСУ.

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Экс-разведчик Шаффер заявил, что Блинкен прикрывает провал ВСУ
08 сентября 2023, 14:34

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Бывший американский разведчик ВС США Тони Шаффер в эфире Real America’s Voice заявил, что госсекретарь Америки Энтони Блинкен прикрывает провал Вооруженных сил Украины.
В среду, 6 сентября, госсекретарь США в ходе визита в Киев сказал, что Америка обеспечит дополнительную поддержку Украине в размере миллиарда долларов, из которых 665 миллионов для военных трат. Государственный департамент объяснил, что новый пакет помощи включает в себя поставку вооружений, боеприпасов и снарядов с обедненным ураном на $175 млн. Также $300 млн – на поддержку органов порядка, $90,5 млн на гуманитарное разминирование. 
 
«Очевидно, что Блинкен, растрачивающий деньги на контрнаступление, пытается сделать хоть что-нибудь, чтобы прикрыть этот провал ВСУ против России», — выразил свое мнение Шаффер .
Разведчик добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужен пакет военной помощи Америки только для создания видимости противодействия российской армии. 

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