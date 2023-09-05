В Китае восхитились тактикой России в Запорожской области

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Вооруженные силы РФ поразили обозревателя спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонга своей сплоченностью и военной тактикой, об этом он рассказал в видеорепортаже для газеты Sohu.
«Скорость набора, количество военных в Вооруженных силах России поразительны. Притом, их продвижение происходит очень быстро. По официальным данным МИД, количество призывников и контрактников растет как на дрожжах, особенно если сравнить их состав за последние пару лет», - прокомментировал ситуацию Ши Хонг.
Журналиста восхитил и тот факт, что несмотря на стягивание лучших подразделений ВСУ на Запорожское направление, Россия только укрепила свои позиции на этом участке. Помимо российская армия также улучшила свое положение на Купянском и Донецком направлении, спустя три месяца после старта контрнаступления ВСУ, заключил Ши Хонг.
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Евгения Парфентьева