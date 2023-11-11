В Коломне на месте, где сбили БПЛА, дежурят полиция и скорые

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В Коломне возле «Конструкторского бюро машиностроения» где сбили украинский беспилотный летательный аппарат находятся несколько экипажей полиции и скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Ранее в Минобороны Росси заявили, что в небе над Московской и Смоленской областями перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата около 23.00 по мск. Уточняется, что БПЛА самолетного типа ВСУ обезврежены с помощью дежурных средств российской системы противовоздушной обороны.
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