В Коломне на месте, где сбили БПЛА, дежурят полиция и скорые

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что страны блока будут продолжать оказывать военную помощь Украине, поскольку «обещали». Об этом Столтенберг сообщил на совместной пресс-конференции в Германии с министром обороны этой страны Борисом Писториусом.