В Краснодарском крае дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотник

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БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Краснодарского края.
Об этом сообщает Минобороны.
Ранее из-за атаки украинского беспилотника электроподстанции в слободе Белой Курской области электричества лишились две тысячи человек. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.
Он пояснил, что в Беловском районе сразу после атаки украинского беспилотника электричества лишились пять тысяч человек. В настоящее время большинство потребителей подключили к резервному источнику питания.
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«1 октября около 08.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркивают в ведомстве.
Он пояснил, что в Беловском районе сразу после атаки украинского беспилотника электричества лишились пять тысяч человек. В настоящее время большинство потребителей подключили к резервному источнику питания.
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Мария Фирсова