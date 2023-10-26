В Кремле прокомментировали слова Медведева о темпах набора контрактников

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова зампред Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева про рост темпов приема военнослужащих по контракту на службу. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля обратил внимание на то, что в прошлом году многие уехали из России на фоне частичной мобилизации, а сейчас появилось много мужчин, которые хотят служить. Песков заявил, что это связано с ростом уровня консолидации в российском обществе.
Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что за текущий год на службу поступили 385 тысяч граждан. Ежедневно контракты подписывают более 1600 человек.
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«Во-первых, растет уровень консолидации. Во-вторых, это весьма и весьма привлекательные финансовые условия, речь идёт о действительно достаточно внушительном контракте, и поэтому для многих эти условия являются действительно определяющими, и граждане принимают для себя это подобное решение», — рассказал Песков журналистам.
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Алина Юрчак