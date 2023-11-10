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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и киевский режим отчаянно обещают успехи — предыдущие их обещания не сбылись, доноры волнуются. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее сообщалось, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит пойти на компромисс с Россией, поскольку он не смог добиться дополнительной помощи от союзников. Западные страны уже не могут в таких количествах финансировать Украину, поскольку они сталкиваются с высокой инфляцией, сокращением запаса вооружения и дефицитом госбюджета. В связи с этим, их интересы сейчас направлены на внутренние проблемы.
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Екатерина Коршунова