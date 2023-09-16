В Крыму напомнили слова Молотова после удара ВСУ западными ракетами

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Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус привел слова из обращения советского народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова после нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году. Так Шонус прокомментировал информацию об ударах по Крыму западными ракетами, передает РИА Новости.
«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», — сообщил Шонус.Он также подчеркнул, что РФ своевременно начала специальную операцию, не допустив агрессии на свою территорию.
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Екатерина Коршунова