В Крыму назвали фейком информацию об эвакуации населения

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию о начале эвакуации населения в другие регионы России из-за предполагаемой военной угрозы. В своем Telegram-канале он назвал ее фейком.
«Это еще один случай распространения ложной информации и фейков со стороны наших противников. Нет ничего нового в этом. Мы хотим напомнить, что можно доверять только официальной информации, которая распространяется через СМИ и верифицированные официальные каналы», - подчеркнул он.Крючков также призвал население быть бдительным и отписываться от неизвестных и подозрительных чатов. Он подчеркнул важность соблюдения информационной гигиены, чтобы избегать распространения ложных сведений и фейков.
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