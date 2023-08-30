В Крыму осколками сбитой ракеты повреждена ЛЭП

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Линия электропередачи в Крыму была повреждена осколками от сбитой крылатой ракеты, сообщил в телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.
«Линия электропередачи получила повреждения от осколков сбитой ракеты. Мы планируем устранить неполадку в электроснабжении в течение часа», — написал Олег Крючков.Читайте также:
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