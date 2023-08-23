В Крыму предложили нанести упреждающий удар по главе ГУР Украины

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Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил нанести упреждающий удар по главе ГУР Украины Кириллу Буданову, в интервью «РИА Новости».
«Если террорист Буданов задумал нанести удары по Крыму, то считаю, что нам следует нанести упреждающий удар по нему самому, чтобы впредь таким, как он, было неповадно угрожать нарушить мирную жизнь на полуострове», - прокомментировал ситуацию Константинов.
Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму в ближайшие дни. По его словам, «на днях» жители страны смогут увидеть очередную атаку на полуостров, целью которой будет уничтожение всего российского.
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