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В Крыму пресечена попытка ВСУ осуществить террористическую атаку БПЛА

Минобороны РФ: Системы ПВО пресекли попытку Киева атаковать Крым с помощью БПЛА
16 августа 2023, 11:43

Фото: iStock/aapsky

В Минобороны России сообщили, что около 11 часов утра, была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником в районе Крыма.

В ведомстве сообщили, что попытка киевского режима осуществить атаку была пресечена силами ПВО.

Отмечается, что ВСУ планировали нанести удары по объектам РФ с помощью БПЛА. Российские средства ПВО обнаружили и перехватили дрон противника, который был уничтожен над территорией Республики Крым. По имеющейся информации, в результате происшествия, жертв и разрушений нет.

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Гладков: ВСУ за сутки более сотни раз обстреляли Белгородскую область
16 августа 2023, 11:30

Фото: iStock/Oleksiy Sobol

За прошедшие сутки ВСУ более сотни раз обстреляли территорию Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
За вторник, 16 августа, украинские военные выпустили 103 снаряда. За день до этого прилетело 136 боеприпасов. В общей сложности пять приграничных населённых пунктов подверглись обстрелам.

В результате атаки ВСУ один человек погиб, двое получили ранения.

Напомним, что с 11 апреля 2022 года на территории Белгородской области действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.

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#обстрел
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Малюк: СБУ признала подготовку атак беспилотников на Россию
16 августа 2023, 10:14

Фото: iStock/aapsky

Украина признала ответственность за использование морских беспилотников с целью осуществления террористических атак против России. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.
Он сообщил, что ведомство самостоятельно разработало БПЛА, которые осуществляли атаки на Крымский мост, военно-морскую базу в Новороссийске и танкер «Сиг» в Керченском проливе.

Кроме того, СБУ предоставила телеканалу CNN кадры, снятые с этих беспилотников во время атак на российские объекты инфраструктуры.

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#россия
#бпла
#подготовка
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Около 500 бойцов ВСУ отказались наступать на Запорожском направлении
Балицкий: Два украинских батальона отказались идти в атаку на Запорожском направлении
16 августа 2023, 10:10

Фото: iStock/Olena_Z

Военнослужащие двух батальонов украинской армии, в количестве около 500 человек, отказались принимать участие в наступательных действиях. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграмм-канале.
Сославшись на информацию из собственных источников, глава региона сообщил, что ВСУ отказываются от наступления из-за неудовлетворительного морально-психологического состояния. По его словам, в двух батальонах украинских формирований, служат более 500 человек.  

Указанные подразделения отказались идти в наступление на Запорожском направлении, заявил Балицкий. 

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Страна.ua: Взрывы слышны в Харьковской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области
16 августа 2023, 09:47

Фото: istockphoto/Zeferli

В Харьковской области слышны звуки взрывов. Сообщение об этом появилось в украинском издании Страна.ua.
Ранее в Днепропетровской и Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Подробностей украинские СМИ пока не сообщают. Кроме того, стало известно о повреждении складских помещений и зернохранилища в одном из портов Измаила в Одесской области.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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Власти Одессы сообщили о повреждении инфраструктуры порта
Кипер: Инфраструктура одного из портов в Одесской области была повреждена
16 августа 2023, 09:35

Фото: iStock/dzika_mrowka

Инфраструктура одного из украинских портов была повреждена минувшей ночью. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем телеграмм-канале.
Речь идет о повреждении порта на Дунае в Одесской области, пояснил глава военной администрации. 

Кипер рассказал, что в результате ударов, оказались повреждены склады порта. Также, обстрелы спровоцировали взрывы, но возгорание было оперативно потушено. 

Прежде, украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области. 

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#пво
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Богомаз: ВСУ обстреляли село в Брянской области
16 августа 2023, 09:23

Фото: istockphoto/Standart

Украинские боевики совершили артиллерийский налет на село Куршановичи Климовского района Брянской области. Об этом в своем-телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
По информации губернатора, в результате обстрела повреждены пять жилых домов, здание школы, а также местного Дома культуры. Среди жителей пострадавших нет. На место прибыли и работают оперативные и экстренные службы.

Александр Богомаз напомнил, что накануне Вооруженными Силами РФ и сотрудниками регионального управления ФСБ была пресечена попытка украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) проникнуть на территорию Брянской области в районе села Курковичи. В результате обстрела боевиками сельскохозяйственного предприятия пострадал один человек. В настоящее время он находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

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Марочко заявил о росте потерь Киева на Купянском направлении
Марочко рассказал о росте потерь ВСУ на Купянском направлении
16 августа 2023, 09:01

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украина с каждым днем теряет все больше военнослужащих на купянском направлении в зоне СВО. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет издание РИА Новости.
Ссылаясь на собственные источники, Марочко заявил, что ВСУ теряют личный состав безвозвратно и процентное соотношение погибших бойцов составляет примерно 50%.  

Причины роста потерь среди украинских военнослужащих, состоят в том, что у ВСУ не хватает медиков, а также эвакуационных групп. Также, увеличивается число потерь из-за слабой подготовки мобилизованных и отсутствия у них опыта ведения боевых действий. 

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#украина
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ВСУ используют женщин для фортификации
Марочко: Украинские силовики используют гражданских для фортификации
16 августа 2023, 07:46

Фото: iStock/zabelin

ВСУ используют гражданских лиц для возведения оборонительных сооружений на купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко изданию РИА Новости.
Он пояснил, что украинские силовики используют мирное население в качестве бесплатной рабочей силы. В том числе, они привлекают к работе женщин.  

ВСУ заставляют выполнять тяжелую физическую работу под угрозой расправы. Мужчины носят стройматериалы и бревна для фортификационных конструкций, а женщины занимаются маскировочными сетями, наполнением мешков и иными хозяйственными работами.  

По словам военного эксперта, с помощью гражданского населения, украинские военнослужащие выстраивают оборонительные сооружения на купянском направлении.  

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Казачий батальон сообщил, что ВСУ выдохлись на Соледарском направлении
16 августа 2023, 06:46

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Офицер казачьего добровольческого батальона «С.К.И.Ф.» с позывным Варяг заявил, что ВСУ на Соледарском направлении полностью выдохлись и могут лишь имитировать атаки.
Военный отметил, что бойцы добровольческого батальона ведут подготовку к наступлению на позиции противника.

«В мае достаточно серьезное было противостояние. К августу уже видно, что они выдыхаются, больше имитация. И мы все ждем команду», — цитирует ТАСС слова собеседника.

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