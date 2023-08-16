В Крыму пресечена попытка ВСУ осуществить террористическую атаку БПЛА

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В Минобороны России сообщили, что около 11 часов утра, была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником в районе Крыма.
Отмечается, что ВСУ планировали нанести удары по объектам РФ с помощью БПЛА. Российские средства ПВО обнаружили и перехватили дрон противника, который был уничтожен над территорией Республики Крым. По имеющейся информации, в результате происшествия, жертв и разрушений нет.
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Анастасия Крестьянова