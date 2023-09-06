В Крыму призвали Зеленского готовить Украину к новому делению

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Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал президента Украины Владимира Зеленского забыть о Крыме и готовиться к следующему делению страны.
«Зеленскому пора забыть в своем воспалённом мозгу о российском Крыме и избавить крымчан от своего безумия и наркотического бреда. А вот к чему ему действительно стоит начать готовиться, так это к дальнейшему административному делению остатков подконтрольной ему территории бывшей Украины», - цитирует РИА Новости Константинова.
По его словам, Украины потеряет контроль над городами Харьков, Николаев, Екатеринослав и Одессой. Глава крымского парламента считает, что уже пора подбирать кандидатуры на должности губернатора этих городов, так как при возвращении их под российский контроль, понадобится новый кадровый состав.
Напомним, накануне Зеленский подписала закон о территориальном переустройстве Крыма, согласно которому в Крыму должны построить военные и военно-гражданские администрации на территориях территориальных общин. Помимо этого, правительство постановило подготовить к восстановлению публичную власть на полуострове, а также подготовить Крым к декоммунизации.
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Элина Позднякова