В районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении ВС РФ нанесли авиационный и артиллерийский удары по месту расположения боевиков бригады спецназначения «Азов»*, а также штурмовиков 67-й бригады ВСУ, уничтожив более 30 украинских военных. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук.