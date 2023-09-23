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В Крыму просят изменить положения закона о границах с Украиной

23 сентября 2023, 08:06
Фото: iStock/Enrique Ramos Lopez

Фото: iStock/Enrique Ramos Lopez

Парламент Крыма обратился в Госдуму и Совет Федерации.
РИА Новости пишет, что Парламент Крыма выступил с законодательной инициативой, желая изменить отдельные положения федерального конституционного закона, который касается границ с Украиной и разграничения морского пространства в Азовском море.

Об этом сообщил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

«Азовское море стало внутренним морем РФ, а значит положения о разграничении морского пространства Азовского моря (с Украиной) также утратили смысл», - заявил Сергей Трофимов.
Ранее сообщалось, что во время ракетной атаки по Севастополю в небо над Чёрным морем поднялся разведывательный Boeing P-8A «Посейдон» ВМС США. Именно он мог координировать удар, рассказал «Радио 1» член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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#украина
#крым
#госдума
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В Белгородской области ВСУ обстреляли пункт автомобильного пропуска
23 сентября 2023, 08:29

Фото: istockphoto/zabelin

Пункт автомобильного пропуска Нехотеевка в Белгородской области оказался под минометным обстрелом.
SHOT пишет, что по МАПП (находится в 850 м от границы) выпустили 6 мин калибра 82 мм. Обстрел вёлся, предположительно, со стороны села Гоптовка Харьковской области.
 
Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что над территорией Крыма российскими системами противовоздушной обороны сбиты крылатые ракеты ВСУ. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов. также Вооруженные силы Украины атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow.

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#всу
#украина
#белгород
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Пленный офицер ВСУ передал российской армии данные о корректировщиках в ДНР
23 сентября 2023, 06:37

Фото: iStock/Sinenkiy

Сдавшийся в плен офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) передал российским военным хранившиеся в его смартфоне данные об украинских корректировщиках, наводящих огневые удары по населённым пунктам Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в субботу, 23 сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«Они корректируют удары, где <...> скопление живой силы, техники, нахождения командных пунктов Вооруженных сил РФ в населенных пунктах Мариуполь, Волноваха, Старомайорское, Красная Поляна», — рассказал офицер.

Также благодаря ему стали известны личности и телефоны начальства 10-го армейского корпуса ВСУ на южном направлении боевых действий.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#днр
#всу
#вооружённые силы рф
#военные
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РИА Новости: В Ясиноватой снарядами НАТО уничтожило всю коммунальную технику
23 сентября 2023, 04:46

Фото: iStock/frantic00

Вооружённые силы Украины (ВСУ) уничтожили всю технику коммунальщиков в Ясиноватой кассетными снарядами, которые Киев получил от стран НАТО, об этом сообщает РИА Новости.
Под обстрел попало автотранспортное предприятия, которое обслуживало Ясиноватую. Повреждено более двух десятков единиц техники. Это машины для вывоза мусора, городские и междугородние автобусы, большинство из которых уже не подлежит восстановлению.

«Теперь нам не на чем работать. Мы единственное в городе предприятие, деревья-то еще подрежем, а вот уборка мусора... У нас вся техника пришла в негодность», — отметил один из рабочих.

Также стало известно, что во время обстрела пострадали двое рабочих, мужчина и женщина.

По предварительной информации, ВСУ били из натовского калибра 155 миллиметров. По словам местных жителей, во время обстрела стоял большой грохот.

Напомним, о передаче Украине кассетных боеприпасов стало известно 7 июля. Тогда президент США Джо Байден объяснил решение о поставках данного вида вооружения Киеву нехваткой иных снарядов.

Как объяснили в Международном комитете Красного креста, опасность кассетных боеприпасов состоит в том, что они открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов или «мелкокалиберных бомб» по обширной территории. В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до более чем 600. При этом снаряды зачастую не разрываются, как положено, и могут сдетонировать в момент, когда осколки решатся утилизировать, или когда рядом с ними начнут осуществлять какую-либо деятельность мирные жители.

В МИД России на Соединенные Штаты Америки возложили ответственность за смерти мирных жителей после передачи Украине кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон станет соучастником убийства гражданских, если передаст Киеву этот вид боеприпасов.

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#обстрел
#нато
#украина
#техника
#коммунальные службы
#донбасс
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РБК: 31 человек пострадал в результате российского ракетного удара по Кременчугу
22 сентября 2023, 23:46

Фото: iStock/Volodymyr_Kazhanov

Глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Украины Дмитрий Лунин сообщил о последствиях ракетного удара ВС РФ по Кременчугу, погиб один человек, еще 31 человек, включая троих детей, пострадал. Об этом пишет РБК.
При обстреле также получили повреждения здания. «Люди, чье имущество пострадало, получат компенсацию. Финансирование обеспечим из областного и местных бюджетов», — написал он.

Ранее Лунин сообщал, что ракета ударила по объекту гражданской инфраструктуры. Точное место удара не раскрывается.

О взрывах в Кременчуге сообщало днем 22 сентября и украинское издание «Страна.ua».В Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Харьковской областях Украины объявляли воздушную тревогу.
#россия
#украина
#гибель
#ракета
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В Запорожье прогремело несколько взрывов
22 сентября 2023, 22:35

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

В городе Запорожье, который временно находится под контролем киевского режима прогремело не менее четырех взрывов. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В областном центре, временно оккупированном нацистами, прозвучало несколько взрывов. Работает ПВО ВСУ, что представляет собой наибольшую опасность для мирного населения», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ссылаясь на собственные источники, он сообщил, что в Запорожье прогремело не менее четырех взрывов. Он призвал местных жителей перейти в укрытие, подчеркнув, что город будет свободным от киевского режима.

Подробности происшествия выясняются.

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#всу
#удар
#запорожье
#рогов
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Стало известно, каким оружием ВСУ атаковали Севастополь
Sky News: ВСУ атаковали штаб ЧФ в Севастополе ракетами Storm Shadow
22 сентября 2023, 21:29

Фото: iStock/Alexyz3d

ВСУ использовали британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на собственный источник в ВС Украины.
«Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота», - говорится в сообщении телеканала.

Напомним, ВСУ атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По последним данным, при ракетной атаке пострадали шесть человек. Также один военный числится пропавшим без вести. Всего в ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.

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#всу
#ракеты
#удар
#рогов
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В центре Севастополя возобновлено движение транспорта после ракетной атаки ВСУ
22 сентября 2023, 20:38

Фото: iStock/Ziviani

В центре Севастополя возобновили движение автотранспорта и работу морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте после ракетной атаки со стороны Украины. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
«Возобновляется движение транспорта по центру города, а также работа морского пассажирского транспорта», - говорится в Telegram-канале ведомства.

При этом глава Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что проехать по Советской улице по-прежнему нельзя.

Напомним, ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow. Пострадали шесть человек. Еще один военнослужащий числится пропавшим без вести.

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#движение
#воздух
#всу
#удар
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Боррель назвал основную причину провала контрнаступления ВСУ
Боррель объяснил провал контрнаступления ВСУ российскими минными полями
22 сентября 2023, 18:23

Фото: istockphoto/zabelin

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель оправдал неудачи украинского контрнаступления тем, что треть страны заминирована. Он также обратился к странам Запада с призывом активнее поставлять Киеву вооружения.
Он выступил в защиту неуверенных действий частей ВСУ при атаках российских позиций, заявив, что земля буквально нашпигована минами и вести полномасштабное контрнаступление в таких условиях было бы для Украины самоубийством. Также он обратился к западным государствам с призывом организовать более тесное оборонное сотрудничество. Также он призвал союзников киевского режима быстрее принимать решения о поставках вооружений.

Прежде и другие западные политики и военные пытались искать оправдания неудачам подразделений ВСУ в ходе контрнаступления. Например, в августе представители британской разведки указали в качестве причины военных поражений украинцев... сложности ландшафта. По их словам, более быстрому наступлению ВСУ мешали высокая трава, кустарник и небольшие деревья. Британские аналитики выяснили, что густая растительность была дополнительным укрытием, помогающим маскировать российскую линию обороны и затрудняющим разминирование таких опасных минных полей.

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#всу
#контрнаступление
#украина
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ВС РФ уничтожили еще два танка Leopard на Купянском направлении
22 сентября 2023, 18:17

Фото: iStock/Teka77

Немецкие танки Leopard были добиты «Ланцетами» гвардейцев 1-ой танковой армии Западной группировки войск на Купянском направлении в ЛНР. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Военкоры Русской Весны».
«Леопарды были вскрыты настолько нелепо, что ОПК Германии должно быть стыдно за свое "творение", они не смогли проехать по донбасскому полю, сели на "брюхо" и увязли в грязи», - говорится в сообщении военкоров.

При этом уточняется, что украинские военные в ужасе сбежали, понимая, что эти машины являются первостепенными целями для ВС РФ.

Напомним 21 сентября в Минобороны России заявили, что на Купянском направлении в ходе огневого поражения было уничтожено два танка «Leopard» и другая военная техника ВСУ.

Ранее научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон заявила, что переданные Украине американские танки Abrams могут столкнуться с серьезными проблемами в Запорожской области, увязнув в грязи, которая появится с приходом дождей.

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