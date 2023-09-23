В Крыму просят изменить положения закона о границах с Украиной

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Парламент Крыма обратился в Госдуму и Совет Федерации.
РИА Новости пишет, что Парламент Крыма выступил с законодательной инициативой, желая изменить отдельные положения федерального конституционного закона, который касается границ с Украиной и разграничения морского пространства в Азовском море.
Об этом сообщил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.
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Об этом сообщил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.
«Азовское море стало внутренним морем РФ, а значит положения о разграничении морского пространства Азовского моря (с Украиной) также утратили смысл», - заявил Сергей Трофимов.Ранее сообщалось, что во время ракетной атаки по Севастополю в небо над Чёрным морем поднялся разведывательный Boeing P-8A «Посейдон» ВМС США. Именно он мог координировать удар, рассказал «Радио 1» член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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Мария Фирсова