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Аксёнов: В Крыму сбит беспилотник

09 сентября 2023, 19:24
Фото: iStock/rancho_runner

Фото: iStock/rancho_runner

В Крыму российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«В северо-западном районе Крыма силами ПВО сбит вражеский БПЛА. Прошу сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Данных о пострадавших и разрушения пока не поступало.


Накануне 9 сентября Аксёнов также сообщал, что в Крыму российская система ПВО сбила вражеский беспилотник.

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что если Илон Маск примет решение об отключении Starlink, то ВСУ больше смогут наносить удары беспилотниками по Крымскому полуострову.

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#бпла
#telegram
#пво
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Стало известно о российской разработке, которая создаёт много проблем для ВСУ
BI: украинские войска не могут справиться с российскими минными полями
09 сентября 2023, 18:24

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Украинские военные на протяжении всего контрнаступления не могут справиться с нестандартными минными полями, созданными ВС РФ. Об этом сообщает издание Business Insider.
«Нестандартность» новой разработки российских военных заключается в том, что у этих минных полей изменились размеры и расположение на земле. Соответственно, та тактика разминирования, которую разработали ВСУ, устарела и Украина вновь столкнулась с проблемами и большими потерями. 

Ранее немецкое издание Berliner Zeitung рассказало, насколько российские войска и техника мощнее украинских. По словам журналистов, Украина начала нести потери, она находится в очень тяжелом состоянии, в то время как Россия ещё даже не приступила к использованию всей своей военной мощи. 

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#украина
#россия
#мина
#вс рф
#контрнаступление
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Зеленский сообщил о новых договорённостях с Западом
Зеленский: Запад поставит ещё больше Gepard и ПВО
09 сентября 2023, 17:45

Фото: iStock/Tomas Ragina

Запад поставит Киеву ещё больше зенитных самоходных установок Gepard для защиты энергетических объектов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он также отметил, что Украина нацелена договориться с западными партнёрами о дополнительных поставках систем ПВО и физической защиты объектов.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung заявила, что Украина несёт огромные потери, не справляется на фронте, а Россия, в свою очередь, даже не приступила к использованию всей своей военной мощи. Кроме того, журналисты издания заявили, что поставки вооружения из дружественных Украине стран не сможет изменить ситуацию в лучшую сторону.

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«Серьёзный ультиматум»: Симоньян рассказала, как остановить действия Украины

Экс-советник Кучмы Соскин: Украина не справляется с потерями ВСУ
#украина
#владимир зеленский
#вооружение
#всу
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В Германии раскрыли, насколько Россия мощнее Украины
BZ: Россия ещё не использовала всю свою военную мощь, а Украина уже несёт потери
09 сентября 2023, 15:54

Фото: iStock/IherPhoto

Россия не задействовала всю свою военную мощь, а армия Украины уже не справляется и несёт невосполнимые потери. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.
Уточняется, что Украина находится в таком тяжёлом положении, что ей уже не помогут поставки вооружения из стран-союзниц.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что Украина не справляется с огромным количеством раненных и погибших в зоне СВО из-за тотальной коррупции в Министерстве здравоохранения. 

Кроме того, немецкий журналист Ян Йесен заявил, что среди украинцев нарастает тревога из-за осознания провала ВСУ. Если раньше население более-менее оптимистично смотрело в будущее, то теперь всё обстоит ровно наоборот.

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#украина
#россия
#германия
#сво
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«Серьёзный ультиматум»: Симоньян рассказала, как остановить действия Украины
Симоньян: ультиматум России остановит использование ВСУ снарядов с ураном
09 сентября 2023, 14:34

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Россия должна предъявить «какой-то серьёзный ультиматум», чтобы остановить использование снарядов с обеднённым ураном Украиной. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Своя правда» на НТВ.
Она заявила, что, если вовремя не остановить Украину, дальше будет только хуже. 

Кроме того, Симоньян сообщила, что Украина не остановится даже перед так называемой красной линией, которую нельзя пересекать. Она добавила, что действия Киева становятся всё опаснее: «А давайте (танки – ред.) Leopard, а давайте ракеты дальнего действия. А потом и войска пойдут».

Ранее Пентагон анонсировал поставки Украине снарядов с обеднённым ураном. 

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#украина
#сша
#снаряд
#ядерное оружие
#россия
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Два дома повреждены в результате обстрела ВСУ Брянской области
09 сентября 2023, 14:11

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

Украинская сторона обстреляла село Зерново в Брянской области, частично разрушены два жилых дома. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. Пострадавших нет. Частично повреждены два жилых домовладения», - еаписалБогомаз в своем Telegram-канале.

Он добавил, что из-за обстрела украинской стороной в населенном пункте нарушена электроподача. На месте ЧП уже приступили к работе сотрудники всех экстренных и оперативных служб региона.

Накануне в правительстве Брянской области призвали местных жителей не публиковать кадры работы российской противовоздушной обороны, так как эта информация может быть использована вражеской стороной.

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#чп
#украина
#село
#сотрудники
#telegram
#всу
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Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли шесть ударов по инфраструктуре Украины
09 сентября 2023, 13:35

Фото: istockphoto/aapsky

За период со 2 по 9 сентября Вооруженные силы России нанесли шесть концентрированных ударов с помощью высокоточного оружия большой дальности. Для этого использовались средства поражения воздушного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты.
Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале министерства обороны РФ. Уточняется, что под удары попали объекты радиоэлектронной разведки Украины, портовой инфраструктуры, предприятия, где производились безэкипажные катера, а также лагеря подготовки диверсионных и террористических групп ВСУ и так называемого «Русского добровольческого корпуса».

В сводке также сообщается, что удалось полностью разрушить работу систем радиотехнической разведки. Кроме того, значительный урон нанесен системам материально-технического снабжения группировок ВСУ, которые действуют на Херсонском и Харьковском направлениях. В Харьковской области продолжаются ожесточенные бои, указано в сообщении.

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#лагеря
#предприятия
#всу
#рф
#оружие
#инфраструктура
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Минобороны раскрыло, сколько катеров ВСУ было уничтожено около Крыма за эту неделю
Минобороны РФ: корабли ЧФ уничтожили три безэкипажных катера ВСУ около Крыма
09 сентября 2023, 13:34

Фото: iStock/gutaper

За прошедшую неделю в Керченском проливе было уничтожено три безэкипажных катера ВСУ, которые пытались совершить атаку на Крымский мост. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Корабли Черноморского флота обнаружили и уничтожили украинские полупогружные беспилотные катера в южной части пролива. 

Кроме того, самолётами морской авиации около Крыма были уничтожены четыре быстроходных катера, в которых находилось до 50 украинских военнослужащих. 

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что Украина не справляется с огромными потерями в рядах ВСУ из-за царящей в Министерстве здравоохранения коррупции. По его словам, в стране не хватает медикаментов, перевязочного материала и т.д., из-за чего раненных не успевают живыми доставить до госпиталей. 

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#минобороны рф
#крымский мост
#всу
#корабль
#чёрное море
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Милонов получил звание за прохождение службы в зоне СВО
Шойгу присвоил депутату Милонову звание лейтенанта за участие в СВО
09 сентября 2023, 11:51

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов получил звание лейтенанта во время службы в зоне СВО. Об этом политик сообщил в эфире программы «Соловьёв Live».
Он добавил, что для него большая честь носить такое звание.

Кроме того, депутат подчеркнул, что стал лейтенантом после того, как прошёл службу в зоне СВО, «находясь в рядах Вооружённых сил России».

По словам депутата, министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ о присвоении звания ещё в конце июня.

Ранее Милонов высказал своё мнение о посещении россиянами европейских стран. По его словам, в нынешней политической обстановке такие действия можно считать безнравственными и бесчестными по отношению к российским военным, задействованным в зоне СВО.

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#виталий милонов
#сво
#сергей шойгу
#депутат
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Картаполов анонсировал замену мобилизованных на контрактников в зоне СВО
09 сентября 2023, 11:22

Фото: iStock/scaliger

Россия не нуждается в дополнительной мобилизации для того, чтобы провести ротацию в зоне спецоперация. Этот процесс будет проводиться за счет тех, кто подписал контракт с Минобороны России. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, контрактников набирают именно для проведения ротации мобилизованных.

«Их уже набрали гораздо больше, чем 200 тысяч, за счет них и будет идти ротация. В рамках частичной мобилизации было набрано 300 тысяч человек. На сегодня более 200 тысяч военнослужащих по контракту только за этот год, поэтому практически один к одному к концу года будет», - цитирует «Лента.ру» Картаполова.

Он также предположил, что к концу года число контрактников может существенно увеличиться.

Ранее военкор Алексей Живов в интервью «Радио 1» рассказал, что пока в России нет необходимости в мобилизации, однако её целесообразность будет зависеть от задач, поставленных перед армией России.

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#человек
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