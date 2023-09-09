Аксёнов: В Крыму сбит беспилотник

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В Крыму российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«В северо-западном районе Крыма силами ПВО сбит вражеский БПЛА. Прошу сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Данных о пострадавших и разрушения пока не поступало.
Ранее военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что если Илон Маск примет решение об отключении Starlink, то ВСУ больше смогут наносить удары беспилотниками по Крымскому полуострову.
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