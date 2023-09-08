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Аксенов: В Крыму система ПВО сбила украинский беспилотник

08 сентября 2023, 11:14
Фото: iStock/vladj55

Фото: iStock/vladj55

В Крыму российская система ПВО сбила вражеский беспилотник, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, ПВО сработала на севере Крыма.

«Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», - прокомментировал ситуацию глава полуострова.


Ранее военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что если Илон Маск примет решение об отключении Starlink, то ВСУ больше смогут наносить удары беспилотниками по Крымскому полуострову. Спутниковый интернет Starlink создавался для просмотра сериалов, а не наведения дронов, заявил его создатель Илон Маск на страницах биографической книги.

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#крым
#бпла
#всу
#пво
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В США предупредили Украину о потере территорий
Экс-офицер Дэвис: поддержка США приведет к потерям Украиной территорий
08 сентября 2023, 11:15

Фото: iStock/JARAMA

Американский экс-офицер Дэниэл Дэвис написал, что поддержка, которую США оказывают Украине, приведет к потерям Киевом своих территорий и населения. Об этом Дэвис написал в своей статье для издания 19FortyFive.
По мнению Дэвиса, контрнаступление ВСУ обречено на провал. Бывший офицер отметил, что добиться контроля над территориями украинским войскам не удастся.

Дэвис подчеркнул, что нынешний подход США к поддержке Киева давать «столько, сколько потребуется» приводит только к регулярно растущему числу потерь и разрушению инфраструктуры Украины.

Напомним, ранее экс-капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо заявил, что никакое оружие Запада не поможет Украине выйти победителем из конфликта с Россией. 

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#сша
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#контрнаступление
#украина
#спецоперация
#россия
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ВС РФ оставили село Работино: какие последствия
08 сентября 2023, 11:08

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что российские военные отошли из села Работино в Запорожской области. Однако, исходя из сводок Минобороны, которые ведомство предоставляет ежедневно, российские силы по-прежнему отражают украинские атаки в районе поселка. О реальной ситуации на этом направлении и кто продолжает нести огневой контроль над селом Работино, в материале «Радио 1».

Почему село Работино важно для ВСУ

О стратегической важности населенного пункта рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, село Работино находится на первой линии обороны ВС РФ, за которой начинается дорога в сторону Токмака. Преодолев российскую линию сопротивления, ВСУ смогут проложить альтернативный путь в Крым. Об этом он рассказал изданию ОСН.
Минобороны: ВС РФ за сутки отразили 14 атак ВСУ в районе Работино и Вербового
Минобороны: ВС РФ за сутки отразили 14 атак ВСУ в районе Работино и Вербового

Обстановка в Работино


Врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live» сообщил, что ВС РФ оставили населенный пункт из-за того, что на голой местности нет возможности окопаться. При этом, глава региона отметил, что российские военнослужащие заняли высокие позиции, а ВСУ продолжают находится на низменности. Балицкий заявил, что российских военнослужащих устраивает сложившаяся ситуация. Он также добавил, что город практически полностью разрушен из-за продолжающихся длительное время военных действий.

Тем временем, Минобороны РФ сообщает, что украинская армия продолжает терять солдат на этом направлении. Потери ВСУ составили 110 человек. В ходе атаки, подразделения российских военнослужащих задействовали артиллерию и авиационные удары. В ведомстве сообщили, что кроме существенных потерь личного состава, была также уничтожена техника иностранного производства. Кроме того, российскими войсками была уничтожена система радиоэлектронной борьбы противника.

Под чьим контролем село Работино  


Северная часть населенного пункта находится под контролем Украины, южная — России. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он заявил, что российские военнослужащие продолжают нести огневой контроль над селом, несмотря на то, что в украинских изданиях распространяется информация, в том числе от представителей власти страны, о взятии Работино под контроль украинскими военными.

Рогов отметил, что ситуация с населённым пунктом повторяет судьбу Пятихаток и Урожайного. О взятии под контроль этих сел неоднократно заявляли украинские власти, однако, такая информация не соответствует действительности. 


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#вс рф
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В США признали страшную правду о западном оружии на Украине
Сенатор Хоули: США не знают, как используется оружие, посылаемое Украине
08 сентября 2023, 11:04

Фото: iStock/Zeferli

В Белом доме признались, что на самом деле не знают, как используется поставляемое Западом оружие на Украине, заявил американский сенатор Джош Хоули в интервью Fox News.
«Давайте скажем правду, мы не понимаем, как и для чего оно (оружие) используется на Украине, потому что у нас нет наблюдателей, которые следили бы за деньгами, отданными стране. Мы не знаем, как используются эти деньги», - прокомментировал ситуацию Хоули. 

По его мнению, Байдену необходимо следить за тем, как используется оружие, которое он своими руками поставляет Киеву. При этом, он признал, что контролировать этот процесс никто не будет, ведь администрацию Байдена это совершенно не волнует.

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Группировка «Днепр» уничтожила склад боеприпасов ВСУ под Херсоном

Рогов: ВСУ уперлись в линию обороны и провалили блицкриг в Запорожской области

Риттер: Украина не может остановить наступление из страха перед Западом
#оружие
#джозеф байден
#сша
#всу
#сво
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Группировка «Днепр» уничтожила склад боеприпасов ВСУ под Херсоном
08 сентября 2023, 10:25

Фото: iStock/FelixRenaud

Российские бойцы группировки «Днепр» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области, сообщил источник «РИА Новости».
«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены: склад с боеприпасами одного из подразделений бригады ВСУ и 120-миллимеировый минометный расчет с боекомплектом, потери: 3 военнослужащих ВСУ уничтожены, 4 получили ранения», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

На каховском направлении российские силы уничтожили 15 боевиков ВСУ, а также поразили четыре боевых украинских машины. 

Ранее Владимир Рогов рассказал, что ВСУ запланировали блицкриг в Запорожской области, однако, он разбился об оборонительную линию ВС РФ. Он также отметил, что несмотря на ожесточенные бои, за три месяца контрнаступательных операций ВСУ смогли продвинуться совсем немного.

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#склад
#всу
#херсонская область
#сво
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В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
08 сентября 2023, 10:21

Фото: iStock/RamonCast

Мэр города Александр Вилкул сообщил в своем телеграм-канале, что в Кривом Роге на Украине прогремел взрыв.
В сообщении Викулов написал, чтобы никаких фотографий с последствиями взрыва местные жители не выкладывали в интернет. По информации издания «Страна.ua», после взрыва над городом поднялся столб дыма.

Напомним, в ночь с 7 на 8 сентября в большинстве регионов Украины действовала воздушная тревога.

Ранее в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, были зафиксированы взрывы. Известно, что взрывы произошли на окраинах Запорожья, однако подробности инцидента не предоставляются. На данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях.

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#тревога
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#удар
#запорожье
#воздушная тревога
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Рогов: Блицкриг ВСУ превратился в блицкрик
Рогов: ВСУ уперлись в линию обороны и провалили блицкриг в Запорожской области
08 сентября 2023, 10:06

Фото: iStock/zabelin

ВСУ запланировали блицкриг в Запорожской области, однако, он разбился об оборонительную линию ВС РФ, глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
«Украинские боевики, напичканные западной военной техникой, рассчитывали на достижение военной победы в короткие сроки. Но их блицкриг превратился в блицкрик. ВСУ уперлись в первую линию обороны и перемалываются нашими подразделениями», - прокомментировал ситуацию Рогов. 

Он также отметил, что несмотря на ожесточенные бои, за три месяца контрнаступательных операций ВСУ смогли продвинуться совсем немного, и то, только в серой зоне, которая постоянно находится под российским огнем.

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#всу
#рогов
#запорожская область
#сво
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Марочко: ВСУ сменили тактику атак на Краснолиманском направлении
08 сентября 2023, 09:27

Фото: iStock/Olena_Z

Вооруженные силы Украины сменили тактику атак на Краснолиманском направлении, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в «РИА Новости».
«В районе населенного пункта Червоная Диброва отмечается, что вооруженные формирования Украины комбинируют штурмовые действия с позиционными. После «накатов» идет активная контрбатарейная борьба», - прокомментировал ситуацию Марочко. 

По его словам, такая тактика помогает выиграть время на перегруппировку, а также восстановление боеспособности подразделений.

Ранее Владимир Рогов рассказал от смене тактики ВСУ на Запорожском направлении. Он также отметил, что все попытки ВСУ предпринять хоть какие-то попытки наступить заканчиваются провалом из-за высокого профессионализма российских войск.

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#лнр
#андрей марочко
#сво
#всу
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Рогов рассказал, по какому принципу ВСУ стали воевать на Запорожском направлении
Рогов: ВСУ истощили резервы в Запорожской области и воюют по принципу карусели
08 сентября 2023, 08:38

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Вооруженные силы Украины истощили свои резервы, которые были предназначены для контрнаступления на Запорожском направлении, заявил глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
«ВСУ истощили свои резервы, предназначенные для контрнаступления в Запорожской области, и сейчас применяют принцип каруселей, перебрасывают дополнительные силы с других участков фронта и областей, подконтрольных режиму Зеленского», - прокомментировал ситуацию Рогов.

Он также отметил, что все попытки ВСУ предпринять хоть какие-то попытки наступить заканчиваются провалом из-за высокого профессионализма российских войск.

Ранее Рогов заявил, что «верхушка шайки наркоманов и нацистов» делает бизнес на смертях украинского народа, превратив целую страну в серую зону, через которую проходят деньги западных элит.

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#всу
#рогов
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«Дроны-убийцы»: ВСУ начали «травить» свои БПЛА
ВСУ стали покрывать дроны-камикадзе химическим реагентом
08 сентября 2023, 08:28

Фото: iStock/valio84sl

Украинские войска стали покрывать свои дроны химическими реагентами, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как уточнили в СМИ, большинство украинских дронов не достигают своих целей и терпят крушение. Поэтому, ВСУ решили нанести хоть какой-то ущерб российской стороне и стали наносить на БПЛА химические реагенты. Таким образом украинцы также предотвращают дальнейшую перепрошивку устройств и их разбор на детали в России.

Российские бойцы рассказали SHOT, что эти дроны вызывают ожоги кожи и отравление при прикосновении. 

Отмечается, что в настоящий момент известно лишь об одном случае обнаружении «отравленного» дрона.

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#всу
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