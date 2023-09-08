Аксенов: В Крыму система ПВО сбила украинский беспилотник

Фото: iStock/vladj55
В Крыму российская система ПВО сбила вражеский беспилотник, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, ПВО сработала на севере Крыма.
Ранее военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что если Илон Маск примет решение об отключении Starlink, то ВСУ больше смогут наносить удары беспилотниками по Крымскому полуострову. Спутниковый интернет Starlink создавался для просмотра сериалов, а не наведения дронов, заявил его создатель Илон Маск на страницах биографической книги.
Читайте также:
Железнодорожный вокзал поврежден в Брянске после падения обломков БПЛА
Один человек пострадал в результате падения украинского дрона в подмосковном Раменском
В Ростове-на-Дону жителям пострадавших от атаки БПЛА домов предложат жилье
«Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», - прокомментировал ситуацию глава полуострова.
Читайте также:
Железнодорожный вокзал поврежден в Брянске после падения обломков БПЛА
Один человек пострадал в результате падения украинского дрона в подмосковном Раменском
В Ростове-на-Дону жителям пострадавших от атаки БПЛА домов предложат жилье
Евгения Парфентьева