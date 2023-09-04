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По мнению главы крымского парламента Владимира Константинова отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с неудачей контрнаступления украинских вооруженных сил.
«Умерова я не знаю, но я в курсе текущего состояния оборонной системы на территории бывшей Украины. В Киеве сконцентрирована несерьезная группа лиц, и их действия свидетельствуют о неудачах в достижении заявленных целей в ходе „контрнаступления“. Западные покровители команды Зеленского недовольны такой ситуацией», — заявил Константинов агентству РИА Новости.По его мнению, такие перестановки в команде направлены на то, чтобы спасти общую картину, даже если это означает жертву второстепенных фигур.
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