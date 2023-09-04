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В Крыму связали отставку Резникова с провалом контрнаступления

Глава крымского парламента связал отставку Резникова с провалом контрнаступления
04 сентября 2023, 01:17
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

По мнению главы крымского парламента Владимира Константинова отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с неудачей контрнаступления украинских вооруженных сил.

«Умерова я не знаю, но я в курсе текущего состояния оборонной системы на территории бывшей Украины. В Киеве сконцентрирована несерьезная группа лиц, и их действия свидетельствуют о неудачах в достижении заявленных целей в ходе „контрнаступления“. Западные покровители команды Зеленского недовольны такой ситуацией», — заявил Константинов агентству РИА Новости.
По его мнению, такие перестановки в команде направлены на то, чтобы спасти общую картину, даже если это означает жертву второстепенных фигур.

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#новости
#зеленский
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В Госдуме заявили, что армия России никогда не уйдет из Крыма
Депутат Шеремет заявил, что армия России никогда не уйдет из Крыма
04 сентября 2023, 01:22

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет утверждает, что российские войска останутся на полуострове Крым навсегда, независимо от стремлений украинских властей и их западных партнеров, передает РИА Новости.
Михаил Шеремет подчеркнул, что российская армия остается в Крыму как гарант безопасности полуострова. Он также отметил, что благодаря присутствию российских войск, Крым находится в состоянии относительного спокойствия, где жители могут вести мирную жизнь, а дети посещать школы. В то же время он подчеркнул, что несмотря на постоянные попытки украинских вооруженных сил совершить ракетные и беспилотные атаки на полуостров, российские войска продолжают обеспечивать его безопасность.

Шеремет отметил, что Крым для Зеленского стал объектом фобии, так как он считается оплотом русского мира и примером успешного развития для территорий, вернувшихся в Россию.

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Рогов заявил об успешной обороне ВС России в Запорожской области
Рогов заявил об успешной обороне ВС РФ в Запорожской области
04 сентября 2023, 00:35

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

ВС России в Запорожской области продолжают удерживать свои позиции, ни о каком порыве первой линии обороны ВСУ речи не идет, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.ВС России в Запорожской области продолжают удерживать свои позиции, ни о каком порыве первой линии обороны ВСУ речи не идет, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Как бы не пытались храбриться украинские военачальники, но первая линия обороны не прорвана, наши военные удерживают свои позиции», — цитирует РИА Новости слова собеседника.

Он добавил, что украинскую армию в прямом и переносном смыслах разбивают «о первую линию обороны», неся при этом большие потери в живой силе и технике.

Кроме того, ВСУ продолжают сосредотачивать силы на линии фронта между населенными пунктами Работино и Вербовое, однако их попытки вклиниться в линию обороны на данном участке пресекаются.

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#всу
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Вспышка «болезни легионеров» произошла в двух батальонах ВСУ
В Харькове два батальона ВСУ эвакуировали из-за вспышки «болезни легионеров»
03 сентября 2023, 23:37

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Харькове два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) были госпитализированы из-за вспышки опасного инфекционного заболевания, известного как «болезнь легионеров» или легионеллез. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Украина.ру».
Болезнь была обнаружена в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая активно участвует в боевых действиях на купянском направлении. Начальство бригады попыталось скрыть информацию об эпидемии, однако впоследствии стало известно, что в ночь с 2 на 3 сентября два стрелковых батальона этой бригады были госпитализированы в инфекционные отделения харьковских больниц.

Как сообщается в Telegram-канале, число заболевших может составлять около 1000 военнослужащих. На их боевые позиции направили части 32-й отдельной механизированной бригады, которая была перераспределена после значительных потерь во время боевых действий в районе Новоселовского в Луганской Народной Республике (ЛНР).

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#лнр
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#пушилин
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Пушилин оценил обстановку на артемовском направлении
Пушилин назвал обстановку на артемовском направлении стабильно напряженной
03 сентября 2023, 23:28

Фото: сайт Кремля

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале поделился мнением о ситуации на артемовском направлении. Он описал ее как стабильно напряженную.
Он подчеркнул, что самый горячий участок находится на рубеже Клещеевка-Андреевка, где регулярно происходят атаки со стороны противника. В ответ на эти атаки, российские военные предпринимают контратаки и стараются улучшить свои позиции, как только есть такая возможность.

Пушилин также отметил, что он посетил 1-й армейский корпус, который активно участвует в боевых действиях на артемовском направлении. Кроме того, он наградил 3-й гвардейский отдельный батальон орденом Республики и вручил Золотую звезду Героя ДНР командиру 58-го гвардейского отдельного батальона специального назначения.

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СМИ: Россия готова к затяжному конфликту на Украине
Global Times: Россия готова к затяжному конфликту на Украине
03 сентября 2023, 23:15

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь заявил, что ВС России готова к затяжным боевым действиям в зоне СВО на Украине. Об этом пишет Global Times.
«Российская армия заняла терпеливую оборонительную позицию, периодически нанося авиаудары, готовясь к затяжной войне на истощение. Она создала три линии многоуровневой обороны на восточном берегу Днепра, чтобы наносить удары и истощать сухопутные силы Украины», — говорится в публикации.

Сяолинь добавил, что российская сторона ведет ассиметричные боевые действия с целью истощить ВСУ. По его словам, наступление украинской армии так и не смогло вернуть ВСУ ни одного стратегически значимого объекта. Кроме того, противник потерял около 30% оружия, поставленного НАТО, а большое количество солдат оказались в плену у ВС РФ, подчеркнул автор.

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В ФРГ призвали не втягивать страну в конфликт при поставке ВСУ ракет Taurus
Линднер призвал исключить вовлечение в конфликт при поставке Киеву ракет Taurus
03 сентября 2023, 21:49

Фото: iStock/3D_generator

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что до того, как поставить Украине ракеты дальнего действа Taurus, необходимо было исключить вовлечение в конфликт с Россией. Об этом сообщает телеканал ARD.
По словам Линднера, Германии необходимо следить за тем, как поставки ракет повлияют на способность в области защиты страны и альянса. 

Напомним, ранее сообщалось, что Германия может перепрограммировать дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые просит Киев, чтобы они не долетали до территории РФ.  Сообщается, что Минобороны ФРГ уже обратилось к производителю этих боеприпасов с такой просьбой.

Также лава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц выступил за поставку крылатых ракет Taurus Украине.

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В Госдуме отвергли призыв Зеленского о выводе российских войск из Крыма
Ивлев: Россия никогда не отдаст Крымский полуостров
03 сентября 2023, 21:36

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что РФ никогда не отдаст Крымский полуостров ни дипломатическим, ни военным путем. Об этом сообщает РИА Новости.
Ивлев отметил, что жители Крыма добровольно вошли в Россию, оккупации не было. Парламентарий подчеркнул, что украинский лидер умолчал о реальном количестве жертв на поле боя и о том, как матери и жены погибших военнослужащих протестуют из-за «бойни, развязанной киевской властью на деньги и вооружение США и Евросоюза».

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. 

Ранее ветеран американской армии Ноктис Дрейвен высмеял требование Зеленского к российскому президенту Владимиру Путину вернуть Крым без боя. 

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Военкор Матюшин рассказал, как ведут себя русские солдаты во время СВО

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Прогремел взрыв над городом Курчатов Курской области
03 сентября 2023, 21:02

Фото: iStock/RamonCast

Над городом Курчатов Курской области произошел взрыв. Сработала система ПВО. Об этом сообщает губернатор Роман Старовойт.
Отмечается, что на месте падения обломков был виден пожар. Расстояние от населённого пункта до Курской АЭС составляет порядка 4 километров.

По словам губернатора, пожар на месте падения обломков сбитого беспилотника в городе Курчатове уже потушили. Они упали на нежилое здание. 

Пострадавших в результате взрыва нет. На месте работают экстренные службы.

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В США поставили Зеленского на место после неожиданного требования к Путину
Ветеран ВС США Дрейвен раскритиковал требования Зеленского вернуть Крым без боя
03 сентября 2023, 20:37

Фото: iStock/alzay

Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен высмеял требование Зеленского к российскому президенту Владимиру Путину вернуть Крым без боя. Об этом Дрейвен написал в социальной сети X.
«У вас даже нет возможности защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию», — заявил Дрейвен.

Напомним, Зеленский неоднократно заявлял о желании захватить Крым. Ранее Зеленский заявил, что ещё два судна прошли по временному зерновому коридору. Он поблагодарил работников украинских портов и тех, кто обеспечивал безопасное функционирование коридора.

Скорее всего, речь идет о выходе двух судов с чугуном и железорудным концентратом из украинских портов, о котором 1 сентября сообщал украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков. 

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