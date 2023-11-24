В Крыму выставили на аукцион недвижимость олигарха Коломойского

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил родным, близким и всему журналистскому корпусу глубокие соболезнования по поводу гибели корреспондента «России 24» Бориса Максудова. Он отметил, что тот был полноценным участником СВО и так же, как бойцы на передовой, выполнял свою боевую задачу.