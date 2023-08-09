В Крыму задержан подорвавший газопровод диверсант

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Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности РФ задержали в Крыму диверсанта, совершившего в 2022 году подрыв газопровода по заданию украинских спецслужб. Задержанный — гражданин России 1980 года рождения.
Было установлено, что фигурант в 2022 году был завербован сотрудниками украинских спецслужб на территории Днепропетровской области. Он прошел курс инструктажа и разведывательно-диверсионной подготовки в специальном лагере. Затем его переправили в Крым, передает РИА Новости.
По заданию украинских кураторов 23 июня 2023 года мужчина совершил подрыв газопровода в поселке Кореиз. Для этой акции он использовал самодельное взрывное устройство, которое было передано ему через тайник. Тогда без газа остались более 500 пользователей. Однако газопровод был восстановлен в тот же день.
В гараже, который принадлежал фигуранту, было обнаружено и изъято пластичное взрывчатое вещество «С-4» иностранного производства массой два килограмма, а также два электровзрывателя, два воспламенителя и самодельный кумулятивный заряд. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 (террористический акт) и части 1 статьи 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РФ. Задержанный уже дал признательные показания. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства его преступной деятельности и возможная причастность к другим актам терроризма на территории России.
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По заданию украинских кураторов 23 июня 2023 года мужчина совершил подрыв газопровода в поселке Кореиз. Для этой акции он использовал самодельное взрывное устройство, которое было передано ему через тайник. Тогда без газа остались более 500 пользователей. Однако газопровод был восстановлен в тот же день.
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Александр Бойцов