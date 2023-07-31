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Мэр города Александр Вилкул сообщил, что в Кривом Роге на Украине прогремели взрывы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Также, о взрывах в украинском городе свидетельствуют данные онлайн-карт. Известно, что воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях. В настоящее время нет информации о разружениях. Российские власти не комментировали ситуацию.
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