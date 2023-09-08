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В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
08 сентября 2023, 10:21
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Мэр города Александр Вилкул сообщил в своем телеграм-канале, что в Кривом Роге на Украине прогремел взрыв.
В сообщении Викулов написал, чтобы никаких фотографий с последствиями взрыва местные жители не выкладывали в интернет. По информации издания «Страна.ua», после взрыва над городом поднялся столб дыма.

Напомним, в ночь с 7 на 8 сентября в большинстве регионов Украины действовала воздушная тревога.


Ранее в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, были зафиксированы взрывы. Известно, что взрывы произошли на окраинах Запорожья, однако подробности инцидента не предоставляются. На данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях.

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Группировка «Днепр» уничтожила склад боеприпасов ВСУ под Херсоном
08 сентября 2023, 10:25

Фото: iStock/FelixRenaud

Российские бойцы группировки «Днепр» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области, сообщил источник «РИА Новости».
«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены: склад с боеприпасами одного из подразделений бригады ВСУ и 120-миллимеировый минометный расчет с боекомплектом, потери: 3 военнослужащих ВСУ уничтожены, 4 получили ранения», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

На каховском направлении российские силы уничтожили 15 боевиков ВСУ, а также поразили четыре боевых украинских машины. 

Ранее Владимир Рогов рассказал, что ВСУ запланировали блицкриг в Запорожской области, однако, он разбился об оборонительную линию ВС РФ. Он также отметил, что несмотря на ожесточенные бои, за три месяца контрнаступательных операций ВСУ смогли продвинуться совсем немного.

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#всу
#херсонская область
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Рогов: Блицкриг ВСУ превратился в блицкрик
Рогов: ВСУ уперлись в линию обороны и провалили блицкриг в Запорожской области
08 сентября 2023, 10:06

Фото: iStock/zabelin

ВСУ запланировали блицкриг в Запорожской области, однако, он разбился об оборонительную линию ВС РФ, глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
«Украинские боевики, напичканные западной военной техникой, рассчитывали на достижение военной победы в короткие сроки. Но их блицкриг превратился в блицкрик. ВСУ уперлись в первую линию обороны и перемалываются нашими подразделениями», - прокомментировал ситуацию Рогов. 

Он также отметил, что несмотря на ожесточенные бои, за три месяца контрнаступательных операций ВСУ смогли продвинуться совсем немного, и то, только в серой зоне, которая постоянно находится под российским огнем.

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#всу
#рогов
#запорожская область
#сво
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Марочко: ВСУ сменили тактику атак на Краснолиманском направлении
08 сентября 2023, 09:27

Фото: iStock/Olena_Z

Вооруженные силы Украины сменили тактику атак на Краснолиманском направлении, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в «РИА Новости».
«В районе населенного пункта Червоная Диброва отмечается, что вооруженные формирования Украины комбинируют штурмовые действия с позиционными. После «накатов» идет активная контрбатарейная борьба», - прокомментировал ситуацию Марочко. 

По его словам, такая тактика помогает выиграть время на перегруппировку, а также восстановление боеспособности подразделений.

Ранее Владимир Рогов рассказал от смене тактики ВСУ на Запорожском направлении. Он также отметил, что все попытки ВСУ предпринять хоть какие-то попытки наступить заканчиваются провалом из-за высокого профессионализма российских войск.

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#лнр
#андрей марочко
#сво
#всу
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Рогов рассказал, по какому принципу ВСУ стали воевать на Запорожском направлении
Рогов: ВСУ истощили резервы в Запорожской области и воюют по принципу карусели
08 сентября 2023, 08:38

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Вооруженные силы Украины истощили свои резервы, которые были предназначены для контрнаступления на Запорожском направлении, заявил глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
«ВСУ истощили свои резервы, предназначенные для контрнаступления в Запорожской области, и сейчас применяют принцип каруселей, перебрасывают дополнительные силы с других участков фронта и областей, подконтрольных режиму Зеленского», - прокомментировал ситуацию Рогов.

Он также отметил, что все попытки ВСУ предпринять хоть какие-то попытки наступить заканчиваются провалом из-за высокого профессионализма российских войск.

Ранее Рогов заявил, что «верхушка шайки наркоманов и нацистов» делает бизнес на смертях украинского народа, превратив целую страну в серую зону, через которую проходят деньги западных элит.

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#рогов
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«Дроны-убийцы»: ВСУ начали «травить» свои БПЛА
ВСУ стали покрывать дроны-камикадзе химическим реагентом
08 сентября 2023, 08:28

Фото: iStock/valio84sl

Украинские войска стали покрывать свои дроны химическими реагентами, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как уточнили в СМИ, большинство украинских дронов не достигают своих целей и терпят крушение. Поэтому, ВСУ решили нанести хоть какой-то ущерб российской стороне и стали наносить на БПЛА химические реагенты. Таким образом украинцы также предотвращают дальнейшую перепрошивку устройств и их разбор на детали в России.

Российские бойцы рассказали SHOT, что эти дроны вызывают ожоги кожи и отравление при прикосновении. 

Отмечается, что в настоящий момент известно лишь об одном случае обнаружении «отравленного» дрона.

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#всу
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#дроны
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Рогов: Верхушка шайки наркоманов и нацистов делает бизнес на смертях украинцев
Рогов: Слова Блинкена о наступлении ВСУ в Запорожской области являются вымыслом
08 сентября 2023, 08:01

Фото: iStock/Anna_Anikina

Глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал слова государственного секретаря США Энтони Блинкена об успехах в контрнаступлении ВСУ, в интервью «РИА Новости».
Накануне Блинкен заявил, что Вашингтон видит в украинском контрнаступлении «значительный прогресс». 

«Все это не более чем вымысел. Если и существует какой-то прогресс, так это по разворовыванию и отмыванию западных денег, в том числе американских налогоплательщиков, которые вбрасываются, как в черную дыру, для удержания у власти режима Зеленского», - прокомментировал ситуацию Рогов. 

Он также заявил, что «верхушка шайки наркоманов и нацистов» делает бизнес на смертях украинского народа, превратив целую страну в серую зону, через которую проходят деньги западных элит.

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#рогов
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#украина
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Зеленский продолжает наступление из страха перед Западом
Риттер: Украина не может остановить наступление из страха перед Западом
08 сентября 2023, 07:22

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Власти Украины не могут остановить наступление ВСУ из страха перед Западом, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для New Rules.
«Нас (США) не волнуют потери Украины, мы заинтересованы в том, чтобы увеличить потери России. Поэтому США толкают Украину вперед, а украинцы не могут сказать «нет». Если украинцы откажутся, решат остановиться, чтобы вернуться к обороне, быть умнее в использовании своих ценных ресурсов, то они не получат истребители F-16, танки и вооружения, необходимые для того, чтобы выжить в этом конфликте», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

Эксперт напомнил, что американские политики не раз высказывали риторику в поддержку украинского конфликта в такой форме – да, граждане Украины гибнут на поле боя, однако, также потери несут и русские. При этом, американцы не погибают на полях спецоперации. Потери среди народа киевских властей не волнуют администрацию США.

По мнению Риттера, Владимиру Зеленскому в целом не стоило втягивать Украину в этот конфликт, либо использовать все возможности для его мирного урегулирования.

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#конфликт
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#истребители
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#сво
#всу
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России удалось развеять один из главных западных мифов
CNR: Россия развеяла миф о неуязвимости западных танков
08 сентября 2023, 07:12

Фото: iStock/Michele Ursi

На полях специальной военной операции Россия развеяла миф о несокрушимости западных танков, заявили в статье Национального радио Китая (CNR) в соцсети WeChat.
Ранее в американском издании MWM заявили, что российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» способен уничтожить любой западный танк. Американские журналисты обозначили «Корнет» как «мощнейшую установку». До того как уничтожить Challenger, «Корнет» также успела разнести Abrams, Merkava 4 и Leopard 2, иными словами - все лучшие танки, которые были у Запада. 

«Западные военные эксперты долго хвастались, утверждая, что основной боевой танк Challenger 2 оснащен самой прочной броней в мире», - прокомментировали ситуацию китайские журналисты. 

Обозреватели обозначил миф о непобедимости западных боевых машин как «лопнувший мыльный пузырь», который с легкостью удалось проколоть российской армии.

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#танки
#китай
#украина
#сво
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Полковник назвал слабое место украинской обороны
Полковник Алехин: ВСУ не удается выстроить оборону у Купянска
08 сентября 2023, 06:46

Фото: iStock/Grigorenko

Купянское направление оценивается как уязвимое звено в системе обороны Украины, сообщил военный аналитик, полковник запаса Геннадий Алехин в беседе с информационным ресурсом Ura.ru.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с ограниченными возможностями для усиления обороны в этом регионе из-за активных действий российской армии. Алехин подчеркнул, что Купянск разделен рекой Оскол на две части, и в настоящее время ВСУ контролируют от 30 до 50 километров на левом берегу, предпринимая попытки организовать переправы для переброски войск и военной техники.

Эксперт отметил, что сложность ситуации в этом районе признается командующим Сухопутными войсками ВСУ, генералом Александром Сырским.

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