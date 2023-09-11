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В Кривом Роге прогремели взрывы

11 сентября 2023, 07:53
Фото: iStock/FelixRenaud

Фото: iStock/FelixRenaud

Украинское издание «Страна» сообщает о серии взрывов в Кривом Роге. Эту информацию также подтвердил глава администрации города Александр Вилкул.
Предварительно Воздушные силы Украины предупредили, что в сторону Кривого Рога двигалось несколько беспилотников.

«Воздушные силы ВСУ сообщают, что Кривой Рог атакуют ударные дроны», - говорится в сообщении украинского издания.


Серию взрывов в городе подтвердил и глава администрации Александр Вилкул. Он призвал местных жителей не выкладывать видео и фото в интернет. Кроме того, сигналы воздушной тревоги из-за ракетной опасности ревут в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.

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Минобороны показало пуск ракеты ОТРК «Искандер» по командному пункту ВСУ
11 сентября 2023, 06:16

Фото: РИА Новости

Минобороны РФ показало пуск крылатой ракеты ОТРК «Искандер» Западного военного округа по командному пункту ВСУ в ходе СВО на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
На опубликованных кадрах видно, как «Искандер» выезжает по бездорожью из укрытия на стартовую позицию. Целью является замаскированный командный пункт противника. По информации разведки, высшие офицеры ВСУ ежедневно съезжаются в него в одно и то же время.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Известия» показали кадры с последствиями удара ВСУ по детскому саду в Донецке
11 сентября 2023, 05:02

Фото: iStock/Roman Novitskii

В Донецке детский сад «Дружок», расположенный в Ворошиловском районе, в результате обстрела города со стороны ВСУ третий раз оказался усыпан стеклами из разбитых окон. Соответствующие кадры 10 сентября опубликовали «Известия».
На опубликованных фото и видео видны вырванные из проемов оконные рамы, поврежденную мебель и разбросанные игрушки.

По информации издания, первые два обстрела велись снарядами 155-мм натовского калибра. В этот раз, предположительно, прилетела ракета либо РСЗО «Град», либо ее чешского аналога RM-70.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ спокойно уничтожают ЗРК Patriot в Киеве и Львове
11 сентября 2023, 04:39

Фото: iStock/Akintevs

Российские военные с легкостью и «без колебаний» уничтожают любое оружие, поставляемое западной коалицией Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом рассказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Джонсон напомнил, что когда-то считалось, что системы HIMARS изменят ситуацию на поле боя, однако этого не произошло, поскольку они довольно легко становятся добычей российских систем противовоздушной обороны.Теперь то же самое, по его словам, происходит и с зенитно-ракетными комплексами Patriot,поставляемыми Киеву.

«Сейчас мы ничего о них не слышим, а русские разбивают их (Patriot. - прим. ред.) без колебаний в Киеве, Львове и других украинских городах», — заявил эксперт.

Джонсон убежден, что и новые западные танки будут уничтожены на Украине, "как только попадут на поле боя", а истребители F-16 будут сбиты. По словам аналитика, время, усилия и деньги, выброшенные на обучение пилотов, очень быстро пропадут втуне.

Бывший сотрудник ЦРУ считает, что корнем этой проблемы является отнюдь не нехватка поставляемого оружия и бронетехники, а отсутствие в ВСУ подготовленных кадров, которым можно было бы эти оружие и технику доверить для эффективного управления.

Российская армия успешно уничтожает радары к ЗРК Patriot на Украине для того, чтобы ликвидировать сами установки. Об этом ранее рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Он уточнил, что украинские военные прошли только базовую подготовку и могут только включить установку и поставить ее на автоматическое управление. Тогда ЗРК работает с помощью специальных радаров. Однако ВС РФ научились взламывать данную систему используя ложные цели и взрывают эти радары.

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#оружие
#всу
#сша
#украина
#военная техника
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WSJ: Украина планирует ввести истребители F-16 в бой уже этой зимой
11 сентября 2023, 01:09

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Украинские военные могут начать боевое применение западных истребителей F-16 уже зимой 2024 года. Такую оценку даёт The Wall Street Journal со ссылкой неназванных представителей военного руководства Украины.
По информации издания, в Киеве уверены: если обучение начнется в этом или следующем месяце, небольшое число украинских пилотов истребителей могут быть готовы уже к февралю». При этом американские специалисты прямо говорят о том, что вряд ли смогут подготовить больше десятка пилотов, в должной мере хорошо владеющих английским языком.

В то же время WSJ подчеркивает, что чиновники из администрации Вашингтона гораздо более осторожны в оценках возможных сроков начала применения F-16. Так, они отмечают, что помимо обучения летчиков обязательно необходимо наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо порядка 160 истребителей F-16, в таком случае она получит преимущество в небе над Россией. При этом он добавил, что военные самолеты предоставят Киеву позже, чем он надеялся. В настоящее время, по словам украинского лидера, Россия полностью доминирует в небе.

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#украина
#самолёты
#пилот
#сша
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Рогов: Подбитые в Запорожской области Challenger 2 ржавеют на поле боя
10 сентября 2023, 22:23

Фото: iStock/Wirestock

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что подбитые на территории региона британские танки Challenger 2 ржавеют на полях сражения. Об этом пишет РИА Новости.
«Эти танки остаются ржаветь на полях сражения. Украинская сторона оставила эти железные гробы. Они тяжеленные, их просто не утащишь», — цитирует агентство слова собеседника.

Рогов накануне сообщил, что ВС России при использовании комплекса «Корнет» подбили на Запорожском направлении второй танк Challenger 2.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#россия
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#нато
#всу
#рогов
#контрнаступление
#украина
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ВСУ тоже получили бюллетени для голосования в Единый день выборов
10 сентября 2023, 19:52

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

В Единый день голосования российские военнослужащие при содействии заместителя губернатора Запорожской области Сергея Толмачева решили дать возможность солдатам ВСУ принять участие в выборах своего будущего. В качестве избирательного участка использовались позиции боевиков.
Российские бойцы изготовили для противника специальные агитационные снаряды, состоящие из  листовок, отпечатанных по образцу бюллетеней для голосования. Затем эти снаряды с самолетов разбросали над позициями украинцев. Свой выбор они должны будут сделать сами, передает телеграм-канал Readovka.

В специальных военных бюллетенях было четыре графы, четыре варианта ответа: инвалидность; обыски и тюрьма; побег из страны; достойная жизнь в России. Русские воины предложили боевикам возможность сдаться и остаться в живых, а не продолжать бессмысленно умирать в интересах киевской верхушки и ее западных хозяев.





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#жизнь
#страны
#тюрьма
#выбор
#всу
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В Совбезе раскрыли, как Украина хотела обвинить Россию в ядерном терроризме
Секретарь Совбеза РФ Коков: Киев хотел обвинить РФ в ядерном терроризме
10 сентября 2023, 18:09

Фото: iStock/Volodymyr Kondratiev

Украина с подачи Запада планировала взорвать на своей территории «грязную бомбу» и обвинить в этом Россию. Об этом «Российской газете» заявил секретарь Совбеза РФ Юрий Коков.
В июне текущего года ФСБ России задержали пятерых человек, которых собирались вывезти за границу радиоактивный изотоп цезий-137. Его планировалось использовать для создания оружия массового поражения, чтобы дискредитировать Россию. По мнению экспертов, именно цезием-137 должна была начиняться «грязная бомба».

Ранее Пентагон анонсировал передачу Украине снарядов с обеднённым ураном. По словам экспертов, использование такого вида вооружения несёт опасность для населения и окружающей среды. При этом, обеднённый уран на 60% менее токсичен и радиоактивен, чем уран.

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#ядерное
#бомба
#украина
#сша
#россия
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Четыре псковских десантника взяли в плен отделение солдат ВСУ (видео)
Четыре российских десантника сумели пленить 11 украинских солдат
10 сентября 2023, 17:13

Фото: istockphoto/Sinenkiy

На Запорожском направлении четверо бойцов 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова сумели взять в плен 11 солдат ВСУ. Этот эпизод боевых действий на одном из участков линии боевого соприкосновения был заснят российским беспилотником.
Сначала наши солдаты с помощью дрона выследили двоих украинских военных, двигавшихся в сторону опорного пункта. Они пошли следом за противником, намереваясь вчетвером пленить двоих врагов. Но, подойдя к блиндажу, наши десантники обнаружили, что там расположилось целое отделение ВСУ.

Российские бойцы окружили блиндаж, пощелкали затворами и предложили украинцам сдаваться. После очень недолгого размышления, те начали по одному выбираться наружу и ложиться на землю. Они все лезли и лезли, так что десантники были слегка ошарашены от такого количества пленных. Но теряться было уже поздно, поэтому пришлось пленить все отделение.

Российские бойцы рассказывают, что в последнее время украинцы, особенно из последних волн мобилизации, все чаще предпочитают сдаваться в плен, а не идти на бесконечные самоубийственные штурмы. Они рассказывают, что чаще всего их просто гонят в атаку на российские позиции, не считаясь с потерями.






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#солдаты
#всу
#украина
#запорожская область
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Украина проверит агентство Reuters за фото с работающей в Киеве системой ПВО
Спикер ВС Украины Игнат: будет проведена проверка Reuters за фото с ПВО
10 сентября 2023, 16:58

Фото: iStock/Zeferli

Воздушные силы Украины потребовали провести проверку в отношении агентства Reuters, которое опубликовало фотографии с ночной атакой на Киев, где видно расположение систем ПВО. Об этом сообщил спикер ВС Украины Юрий Игнат в беседе с изданием «Страна.ua».
Уточняется, что на фото видно, как беспилотники были сбит системой ПВО, непосредственно расположенной в черте города Киева. 

Ранее мэр города Виталий Кличко сообщал о взрывах, которые прозвучали в четырёх районах Киева. Издание «Зеркало недели» уточняло, что произошло как минимум шесть взрывов. Всю ночь в городе работала система ПВО, обломки БПЛА обрушились в несколько районов украинской столицы.

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#обстрел
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