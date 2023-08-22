В Кривом Роге произошёл взрыв

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Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрыве в городе.
Председатель совета обороны Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул проинформировал о взрыве в городе. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Чуть позже он добавил, что атака на город случилась примерно в 5:30 утра.
Ранее сообщалось, что утром 22 августа российская авиация нанесла удар по скоплениям ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
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«Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — написал Александр Вилкул.
Ранее сообщалось, что утром 22 августа российская авиация нанесла удар по скоплениям ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Сегодня с рассветом наша тактическая авиация активно отрабатывает ФАБами-500 по местам скопления боевиков ВСУ и сосредоточения их тяжелой техники на запорожском фронте», - прокомментировал ситуацию Рогов.Он также отметил, что основной удар пришел на район Орехово.
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Мария Фирсова